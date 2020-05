El ''insólito'' motivo por el que un entrenador no podrá dirigir en el regreso de la Bundesliga

El entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, no estará en principio este fin de semana en la reanudación de la Bundesliga tras haber roto las normas de cuarentena de su equipo para ir a comprar pasta de dientes.

''Cometí un error al abandonar el hotel'', admitió Herrlich, que acudió a un supermercado a comprar un tubo de pasta dental y una crema para la piel.

''Por esta falta de conducta, no estaré dirigiendo el entrenamiento del viernes y no estaré al mando del equipo contra el Wolfsburgo el sábado'', anunció el DT.

Herrlich también dijo ser ''paciente de riesgo'' tras haber sido tratado en 2000 por un tumor cerebral.

''Los últimos dos meses han sido una locura. Hemos estado entrenando en equipo durante unos días y gracias a Dios no ha habido ningún caso positivo hasta ahora. Por supuesto, no fueron condiciones normales bajo las cuales entrenamos. Es triste que no haya espectadores, no es un juego en casa normal. ¡Pero las condiciones son las mismas para todos!'', añadió sobre el regreso de las actividades.

Por último, el técnico del Augsburgo quiso puntualizar que en su incursión fuera del hotel siguió ''todas las medidas de higiene'' contra el nuevo coronavirus.

La reanudación del fútbol alemán

La Bundesliga, detenida desde marzo, regresa este fin de semana con un estricto protocolo sanitario, con el que se intentan prevenir casos de COVID-19. Entre esas medidas está el aislamiento de los integrantes de los diferentes equipos y evitar contacto físico en la medida de lo posible.

Heiko Herrlich, que llegó al equipo en marzo en reemplazo de Martin Schmidt, tendrá que esperar para sentarse en el banquillo de su nuevo club.

El Augsburgo es decimocuarto, apenas cinco puntos por encima del equipo que ocupa el puesto de repechaje por la permanencia, el Fortuna Dusseldorf (16º).