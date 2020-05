¿Mala relación? Sergio 'Kun' Agüero aclara la polémica con su compatriota Lautaro Martínez

El delantero argentino Sergio Agüero quiso aclarar la presunta mala relación que comparte con su compatriota Lautaro Martínez y aseguró que mantienen comunicación durante esta cuarentena.

Así fue el accidente que sufrió Agüero cuando se dirigía al entrenamiento

Todo se remonta cuando hace unos días un aficionado de Racing, anterior club de Martínez, se burló del 'Kun' y éste le respondió con una frase que, posteriormente, dio lugar a la polémica.

''Todavía tiene que anotar 50 goles en el equipo nacional, entonces ya veremos'', contestó el delantero del Manchester City, refiriéndose a Lautaro. El video se hizo viral, pero más tarde Agüero sintió la necesidad de explicar lo sucedido.

''¿Controversia con Lautaro? Acabo de hablar hace un ratito con él'', confesó el 'Kun' y mostrando su enojo por lo que él entiende como una manipulación de lo que fue ''una broma''.

Agüero dijo a Lautaro que era sólo una inocentada y agregó que fue el uso parcial que se hizo de su comentario lo que lo convirtió en una presunta rencilla.

Agente de Lautara revela cómo lo descubrió y rechazó al Real Madrid

''He visto el video y la forma en que ha sido comentado lo ha arruinado. ¿Por qué no lo ponen incluso cuando hablo de Lautaro? ¿Por qué? No aguantan cuando digo que si decide hacerlo, puede alcanzar los 50 goles e incluso superarlo, ya que es un buen delantero y me gusta. ¿Por qué no ponen estas cosas? Deberíamos preguntarles'', argumentó Agüero.

''¿Están buscando 'cositas'? No las encontrarán, porque no los estoy haciendo. No encontrarán nada. Lautaro sabe quién soy, hace un ratito estaba hablando con él y le dije claramente que no creyera en esas cosas'', cerró el argentino.

Con la Albiceleste

Sergio Agüero, de 31 años, suma 41 goles en 95 partidos con la selección mayor. Por su parte, Lautaro, de 22 años, ha marcado nueve tantos en tan solo 17 apariciones.

El 'Toro', que sueña con jugar al lado de Messi en el Barça la próxima temporada, acaba de recibir elogios por parte del capitán azulgrana en declaraciones a Mundo Deportivo. ''Lautaro es un delantero impresionante'', comentó.