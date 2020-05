Felipe Melo cuenta las patadas que le dio a Messi y su cruce de palabras: ''Te quiero mucho''

En la actualidad si hablamos de futbolistas rudos uno de los que comandan la lista es el brasileño Felipe Melo, quien se caracteriza por el juego brusco, pero que presume de una gran trayectoria en Europa.

Felipe Melo humilla a Chiellini por las polémicas declaraciones en su libro

En una entrevista para Olé, el centrocampista contó una anécdota que tuvo con Lionel Messi en un Argentina-Brasil y desctacó la actitud que tiene el rosarino dentro del campo de juego.

Según cuenta Melo, durante el juego tuvo un encontranazo con la 'Pulga', pero se sorprendió mucho por su comportamiento, ya que no lo fue a buscar, a pesar de que el golpe había sido fuerte.

''Yo me acuerdo de que Messi no es de hablar mucho en los partidos. Es especial porque si le pego una patada, se levanta y viene por otra patada. No tiene miedo. Está entre los tres mejores de la historia, es una cosa de locos'', explicó el brasileño.

En esa misma línea, Felipe añadió: ''Me acuerdo de que tengo una foto en mi casa. Él hace una pared, cuando viene le pongo sin querer (el codo), le pego y le sangra la nariz. Se levanta y viene a hablar una cosa conmigo, y yo le digo: 'Te quiero mucho'. Es un crack".

El hombre de las patadas

Para finalizar, Felipe Melo, que actualmente juega para el Palmeiras, reconoce que la gente lo tiene tachado como ''leñador'', pero asegura que con todo lo que ha conseguido también es por que cuenta con calidad.

Felipe Melo usa el nombre de Sergio Ramos para defenderse

''La gente cuando piensa en Felipe Melo piensa en patadas, pero no es sólo patadas. No fui a la Juventus, Inter, Fiorentina, Galatasaray, por pegar patadas. Gané 15 trofeos, tengo un poquito de calidad también'', cerró.