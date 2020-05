"El Presidente", la serie inspirada en el FIFA Gate ya tiene fecha de estreno  

Las primeras imágenes de la serie "El Presidente" ya salieron a la luz, la compañía encargada del producto reveló el trailer oficial de la serie inspirada en el FIFA Gate que ocurrió en 2015.

El documental narra los casos de sobornos que se dieron por Sergio Jadue mientras dirigía a la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) en Chile y otros personajes que estuvieron involucrados en el mundo del fútbol.



En 2015, el chileno fue acusado por corrupción con una deuda que superó el millón de dólares por la transmisión de las tres Copas Américas a partir del año en mención, donde el país andino fungió como local.





Sergio Jadue se declaró culpable tiempo después de recibir los sobornos y fue detenido aunque pagó una fianza que le permite circular libremente durante la investigación.

La serie "El Presidente", que está inspirada en el caso del FIFA Gate se estrenará el próximo 5 de junio en las plataformas de Amazon Prime y consta de ochos capítulos de una hora.



El FIFA Gate, es el escándalo más grande de corrupción dentro del fútbol, en el que también se vieron involucrados dos hondureños, Rafael Callejas (Q.D.E.P) y Alfredo Hawit.





Ambos (Callejas y Hawit) aceptaron en su momento recibir sobornos mientras ejercian sus puestos dentro de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras.

De los 45 implicados en el FIFA Gate, hay ocho fallecidos entre los que se encuentra en ex presidente de Honduras Rafael Callejas; 22 de ellos se declararon culpables, siendo parte de ellos los dos catrachos y solo seis han sido sentenciados.

LOS PROTAGONISTAS DE LA SERIE

El producto de Amazon Prime Video destaca entre sus protagonistas las presencias de Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian). Además, la serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos.