Chelsea libera a N'Golo Kanté de los entrenamientos por temor al coronavirus

El centrocampista internacional francés N'Golo Kanté ha sido liberado por el Chelsea de los entrenamientos en pequeños grupos por temor al nuevo coronavirus, indicó el club este jueves a la AFP, confirmando una información del diario The Telegraph.



Este periódico "ha descrito correctamente la situación", respondió un portavoz de los Blues al ser preguntado por la información que asegura que Kanté, presente en la primera sesión de entrenamientos colectivos el martes, fue autorizado por el entrenador Frank Lampard a no regresar al centro de entrenamientos a partir del miércoles.



El diario explicó que Kanté, cuyo hermano Niama falleció de un ataque cardíaco poco antes del Mundial de Rusia-2018 y que perdió a su padre cuando tenía 11 años, no está seguro con la reanudación de los entrenamientos, pese a las estrictas restricciones impuestas.



En marzo de 2018, Kanté se sintió indispuesto y perdió el conocimiento en el vestuario durante un entrenamiento con su selección, aunque las pruebas médicas realizadas posteriormente no revelaron ningún problema físico, aunque no disputó el siguiente partido contra el Manchester City.





Por el momento, el jugador, que dio negativo en el test contra el coronavirus, continúa entrenándose en su casa y se desconoce cuando se reincorporará a las sesiones con su club.

MÁS JUGADORES

El jugador francés no es el único de la Premier League que ha mostrado en las últimas semanas sus dudas respecto a la reanudación del campeonato.



El capitán del Watford Troy Deeney anunció el martes que no regresaría a los entrenamientos por miedo a llevar el virus a su casa y contagiar a su bebé, de cinco meses y que sufre problemas respiratorios.



La primera oleada de 748 test dio como resultado seis positivos concentrados en tres clubes: un entrenador adjunto del Burnley, un jugador y dos miembros del equipo técnico del Watford y dos miembros de un tercer club no identificados.