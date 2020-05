Emre Can revela cómo es Cristiano Ronaldo cuando pierde y gana un partido de entrenamiento

Emre Can tomó la decisión de abandonar la Juventus para embarcar en el Borussia Dortmund, club alemán en el que es protagonista sumando miutos de juego, algo de lo que se quejaba en el equipo italiano donde compartió con Cristiano Ronaldo.

Can es de esos jugadores bendecidos por el fútbol donde le ha tocado solo jugar con los gigantes, como el Bayern Munich, Liverpool, Juventus y ahora con el Dortmund.



“Vine aquí porque quiero ganar el título (la Bundesliga) y no consolidar el segundo lugar detrás del Bayern Munich. El ambiente en el BVB es muy similar al del Liverpool, tienen un club muy familiar y seguidores únicos. Y no es sorprendente que ambos clubes amen a Klopp. ¿La Champions League? Nuestro sueño es ganarla”, dijo en alemán en una entrevista a Bild.

CRISTIANO ES UN BUEN LÍDER

Algo que disfrutó Emre Can fue su experiencia como compañero de Cristiano Ronaldo, al que tildó como un excelente líder. "Vi cómo vive su mentalidad ganadora. Si pierde un partido de entrenamiento, está de mal humor. Por el contrario, si gana, lo celebra y pesa sobre los perdedores. Es un líder", explicó.



Desde su llegada al Signal Ilduna Park, Can se ha convertido en un imprescindible en los esquemas del técnico Lucien Favre.

Después de un primer tramo de temporada sin continuidad en la Juve (8 partidos jugados, sólo 2 como titular), el alemán ya llevaba en Dortmund antes del parón por el coronavirus los mismos partidos jugados que con el equipo de Turín, aunque siete de ellos como titular.