Qué triste: La dura confesión del padre de la 'Perla' Reyes a un año de su muerte

La pérdida de un hijo en un padre no se supera jamás y eso es algo que están sufriendo los papás del extinto jugador José Antonio Reyes, un jugador de época que brilló en clubes como Arsenal, Real Madrid, Atlético y en su adorado Sevilla.

En 11 días se cumplirá un año del mortal accidente en el que pereció el ex seleccionado español. Curiosamente Movistar ha dedicado un reportaje al Sevilla, en el que repasa sus éxitos de este siglo, y justo aparece la figura de Reyes.



Para el video, se utilizó el testimonio de Paco, su padre, quien ha descrito con dolor lo vivido tras la pérdida de la "Perla" Reyes. "No te lo puedes ni imaginar. Mi única salida es ir al cementerio a las 9 de la mañana y para casa. No salimos de aquí para nada", dice con suma tristeza.

SU MADRE, LA QUE MÁS SUFRE

Y es que el dolor de Paco y su esposa lo pudieron ver todos aquellos que acompañaron a la familia en la despedida del jugador, que murió mientras se conducía en su automóvil en la calle que conduce de Sevilla a Utrera, su tierra natal.



Pero sin duda que las madres son las que sufren más las muertes de sus hijos, de hecho, según contó Paco Reyes, a su esposa y madre de José Antonio no se la ha visto en público desde hace mucho tiempo. "Mi mujer ha perdido ya 40 kilos y no ha pisado ni el escalón de la calle. Esto lo piensas todos los días, te lo recuerdan por una parte o por otra", reconoce.