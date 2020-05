Vendió la medalla de campeón del mundo por cocaína y ahora es jardinero: ''Todo lo que ahorraba lo gastaba en drogas''

Flavio Donizete es un exfutbolista brasileño que recién se retiró en 2019 y reveló haber caído en las garras de la cocaína, motivo por el cual perdió gran parte de su fortuna.

El antes y después de exjugador hondureño tras superar las drogas

El exjugador apenas disfrutó de la gloria un par de temporadas con el Sao Paulo, sin ser titular. Ascendió al primer equipo en 2004, la temporada en la que el club ganó el campeonato Paulista y la Copa Libertadores.

Durante el Mundial de Clubes del 2005 ni siquiera fue tomado en cuenta, pero logró acudir a la competición tan siquiera de suplente. ''No estaba convocado, me iban a ceder, pero en el último entrenamiento se lesionó un compañero y me inscribieron a última hora'', cuenta en una entrevista concedida a Globoesporte.

Ese golpe de fortuna le hizo proclamarse campeón del torneo tras el triunfo de su equipo ante el Liverpool por la mínima (1-0), pese a que no disputó ningún minuto.

Maradona revela quién lo sacó de su adicción con las drogas

Sus problemas con las drogas comenzaron cinco años más tarde. ''Tenía dinero, un coche, le había arreglado la casa a mi madre y en 2010, por primera vez, probé la coca'', relata Donizete, que ahora se trabaja como jardinero.

Y añade: ''La consumía al principio con moderación, pero poco a poco se hizo fuerte en mi vida y empecé a perder todo. Perdí todo, todo, todo. El dinero ahorrado lo gastaba en drogas. Mañana, tarde y noche consumía cocaína. No estaba sin drogas por nada del mundo''.

Vendió la medalla por drogas

El brasileño no recuerda en qué manos acabó la medalla que ganó luego de conquistar el Mundialito. ''Después de haber conocido la cocaína, vendí la medalla. Lo hice por 7.000 reales. Cuando recibí el dinero, lo usé casi todo en cocaína. El primer gasto fueron 1.000 reales y me lo terminé en dos días''.

Fue adicto a la cocaína y contrató a un sicario para asesinar a su entrenador

Por último, Donizete asegura que tiene un año de no consumir la cocaína, pero que estuvo cerca de perder la vida por esa terrible adicción.

''Estuve 13 años enganchado a la cocaína, es una enfermedad lenta, progresiva, incurable y fatal. Casi me mata'', cerró el exfutbolista, que actualmente tiene 36 años.