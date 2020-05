La Premier League votará autorización de entrenamientos con contactos

Los clubes de la Premier League votarán el miércoles un eventual permiso de los entrenamientos con contactos, tras la autorización dada el lunes por el gobierno británico de pasar a la "fase 2" del plan de reanudación de las competiciones deportivas, hacia el regreso del campeonato en junio.

Los jugadores y entrenadores deben ser consultados el martes antes de que las propuestas sean sometidas a la votación de los veinte clubes el miércoles, el día en que serán hechos públicos los resultados de la última campaña de test.

Los clubes deberán también decidir esta semana las medidas a aplicar en caso de test positivo tras el regreso de los entrenamientos colectivos.

Los veinte equipos de la Premier reanudaron los entrenamientos en pequeños grupos la semana pasada, respetando la distancia física.

"Con lo que pasa en Alemania (dos jornadas fueron jugadas desde la reanudación, ndlr), no tengo ninguna duda de que los clubes votarán para intentar pasar a la fase 2", declaró a la cadena Sky Sports Jamie Redknapp, excentrocampista internacional del Liverpool.

"Es también posible que varios jugadores no estén de acuerdo, lo que es su derecho, pero con el éxito en Alemania, y aunque sin aficionados no es lo que nos gusta, pero al menos hay fútbol, estaría muy sorprendido que (la reanudación de los entrenamientos colectivos) no sea votada", añadió.

Algunos jugadores han emitido temores en cuanto a la posibilidad de ser contagiados reanudando los entrenamientos en grupo, como el francés N'Golo Kanté o el capitán del Watford, Troy Deeney.

El ministro de Deportes, Nigel Huddleston, había explicado el domingo que el paso a la Fase 2 estaba "destinado a limitar los riesgos de lesión y a proteger la salud y la seguridad de todas las personas implicadas".

"Estos entrenamientos comenzarán primero en pequeños grupos de 2 o 3 deportistas, antes de ampliarse eventualmente a 4 y 12 y por último a toda la plantilla", precisó el gobierno.

En la Premier League, solo 8 jugadores o miembros de los equipos técnicos dieron positivo al coronavirus (sobre 1.744 personas), haciendo posible la idea de una reanudación del campeonato en junio.

La Premier League esperaba inicialmente, con su proyecto 'Project Restart', reanudar la competición a partir del 12 de junio, pero se habló después también de la fecha del 19 de junio.

Jugadores y entrenadores defendieron no reanudar el torneo antes de finales de junio como mínimo con el fin de limitar el riesgo de lesión tras una pausa tan larga, habiéndose jugado el último partido el 9 de marzo.