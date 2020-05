¡Qué triste! Fallece a los 21 años Joseph Bouasse, ex jugador de la Roma de Italia

La AS Roma de Italia comenzó la semana de forma trágica. El club italaliano confirmó y a su vez lamentó el fallecimiento del camerunés Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, quien sufrió un ataque al corazón a los 21 años.



“La AS Roma llora la muerte del ex jugador del equipo Primavera Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento de gran dolor”, publicó el equipo de la capital italiana en su cuenta oficial de Twitter.

Una dramática historia de vida

El volante africano protagonizó una dramática historia en 2015 cuando llegó desde su país natal a probar suerte a Italia de la mano de un traficante de personas.





Con sólo 16 años, Bouasse fue abandonado por su representante, pero no se dio por vencido y terminó siendo fichado por el Liberi Nantes.



Luego, sería transferido a la AS Roma, donde pudo compartir con jugadores de la talla de Francesco Totti o Edin Dzeko, antes de ser cedido al Vicenza y debutar profesionalmente en la Serie B.

El FC Universitatea Cluj de la Liga de Rumanía era la actual casa del futbolista camerunés.