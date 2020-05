"Quedo libre, tengo experiencia; sé que no será en el Real Madrid pero quiero ser parte de algo importante"

Joe Hart (33 años) ha sido uno de los mejores porteros de la última época del fútbol inglés, reconocido por jugar a un alto nivel durante varias temporadas bajo el marco del Manchester City (2008-2016).

Pero de pronto acá su protagonismo se vino abajo, tanto así que llegó a ser parte del Burnley, uno de los equipos de media tabla de la Premier League y sin mucha tradición en el balompié inglés.

De hecho, el propio Hart, mundialista en 2010 y 2014 con inglaterra, ha dicho que no quiere seguir en el conjunto inglés, y que buscará mejores opciones, pues cree que aún hay calidad en él.

Joe Hart cree que puede rendir ya sea en España, Italia o Alemania. “Tal vez si no hubiera logrado lo que he logrado en la Premier League no estaría tan preparado para irme. Todo lo que quiero hacer es ser parte de algo importante”, ha dicho al The Guardian.

El ex seleccionado por la selección de la rosa no juega en liga desde la derrota 5-1 ante el Everton, en diciembre de 2018, por lo que no está dispuesto a aguantar más y buscará su salida del Burnley.



“Entiendo que no voy a ser parte del Real Madrid, pero no creo que haya perdido habilidad y sé cómo funciona el fútbol”. “La Premier League ha sido excelente para mí, pero estoy más que dispuesto a extender mis alas”, afirmó el inglés, que acaba contrato a final de esta temporada.



No es que no quiera seguir en Inglaterra, pero lo ve complicado. “Me encantaría tener otra gran oportunidad aquí, en casa, pero sería difícil”, agrega. “Me gusta pensar que soy un buen partido, quedo libre, tengo experiencia y mucha hambre”.