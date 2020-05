Enorme Maradona: "Negro" Zamora cuenta el gesto del 10 tras haberlo desbancado de la Selección de Argentina

Julio Alberto Zamora es uno de los grandes futbolistas que tenía Argentina en la década de los 90. Considerado uno de los ídolos del Newell's Old Boys y gran referente en el Cruz Azul de México.

El 'Negro', como se le conocía en su época de jugador, mantiene un vínculo muy cercano con Marcelo Bielsa, técnico que lo dirigió durante sus temporadas como jugador de fútbol.

Quien fuera seleccionado argentino rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, removió el pasado y contó anécdotas que no se sabían, mismas que tienen como protagonista a Diego Armando Maradona.

Zamora contó cuando el astro mundial lo llamó horas antes de que se fuera a jugar a la Liga de México con el Cruz Azul para pedirle que no lo hiciera y quedarse en Newell’s para poder levantar el título juntos.

EL NEGRO ZAMORA Y SU ANÉCDOTA CON DIEGO

“A mí me vendieron en el 93 y Newell’s justo lo trajo a Maradona. Salía un domingo (hacia México) y él me llamó un sábado. Yo vivía en la calle 9 de julio, sonó el teléfono… me llama mi esposa y me dice: “Te llama Diego”. ¿Quién? –respondió- “Maradona”, responde la señora. Ante esta situación, Zamora detalló la conversación: “Negro, ¿es verdad que te estás yendo a México? Vos no te podes ir, con vos queremos hacer un equipo para salir campeón”, relató Zamora.

Y es que quien le realizaba el pedido al Negro Zamora para quedarse con los leprosos era en ese momento el mejor jugador argentino del momento. “Diego me estás jodiendo, si vamos a salir campeones, salimos con vos, no conmigo. Y él me dice, ‘no, porque necesito que juegue alguien conmigo’”, recordó.



La situación no quedó detenida ahí. Zamora dijo que luego contactó a Vicente Tasca, dirigente del Newell’s en ese momento e intentó cambiar el rumbo de la negociación, pero ya era imposible: “Vicente no me voy. ¿Que ya cobramos el 50% del pase? Devuélvanla, no me interesa”.





Finalmente no pudo quebrar el destino y jugó en México: “Llegué allá y la tapa del diario era yo. Pero no era buena, decía: “Zamora no quiere ir a Cruz Azul, Maradona lo hizo dudar”.

MARADONA LE DIO PARTE DEL PREMIO

La sonrisa en el semblante de Julio Alberto Zamora por Maradona se transformó en agradecimiento después con un notable gesto que tuvo el 10 por él.

Para el Mundial de USA 94, el Negro Zamora figuraba en las nóminas de la Selección Argentina pero luego de una derrota abultada ante los colombianos no fue más y no pudo jugar el repechaje ante Australia, tampoco fue el Mundial.

“Argentina perdió con Colombia 5 a 0, me sacaron y lo convocaron a Diego. Fue a jugar con Australia, se clasificaron y me volvió a llamar: ‘En AFA hay un cheque que se da por clasificar al Mundial, la mitad es para vos: vos te comiste las eliminatorias, la Copa América y yo jugué dos partidos nada más. Entonces, la mitad es tuya y la mitad es mía’, me dijo. A los seis meses pasé por AFA y estaba el cheque firmado por Diego”, contó Julio Alberto Zamora, ahora de 54 años y convertido en técnico, aunque su último trabajo fue en 2017 con el Real Potosí de Bolivia.