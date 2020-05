Favre desmiente rumores sobre su marcha del Borussia Dortmund

"Hablaré en unas semanas": esa frase de Lucien Favre, pronunciada el martes tras la derrota contra el Bayern Múnich (1-0), disparaba este miércoles las especulaciones sobre el futuro del entrenador del Borussia Dortmund, que reaccionó negando que quiera irse.



"Tengo un contrato, iré hasta el final. Estoy bien aquí", afirmó el miércoles ante el revuelo originado por sus palabras del martes, que en su opinión "fueron malinterpretadas", según dijo a Sky.



El resultado adverso ante el Bayern dejaba el camino el Borussia Dortmund hacia el título muy complicado, ya que los de Munich se distanciaron con siete puntos de ventaja.



La televisión Sky preguntó el martes a Favre sobre sus capacidad como entrenador para ganar un título algún día con el Borussia Dortmund.





"Se dice eso aquí desde hace meses, sé cómo funciona", repondió. "Hablaré de eso en unas semanas", sentenció.



Las especulaciones sobre una posible salida del club del técnico suizo no tardaron en llegar.

LE TIRAN CON TODO A FAVRE

El diario Bild fue uno de los más directos. Con el titular "Por qué no habrá un tercer año con Favre", el periódico afirma que el helvético "no es un entrenador capaz de ganar un título" y que es "demasiado tímido, demasiado poco seguro de sí mismo, demasiado desprovisto de emociones".



Lothar Matthäus, comentarista estrella de Sky Alemania, aseguró que en cuanto escuchó esa frase de Favre pensó en que Niko Kovac, ex del Bayern, iba a ser el próximo técnico del Borussia Dortmund.