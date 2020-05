Excompañero de Zlatan: "Ibrahimovic me pateaba a veces, no sé muy bien por qué"

Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores más polémicos del mundo del fútbol, el sueco tiene un sin fin de anécdotas y un excompañero suyo en el Ajax salió a contar una nueva.

Steven Pienaar, reveló una última historia del futbolista cuando compartieron equipo en Holanda y contó cómo es la convivencia con Ibrahimovic.





"A veces, no sé muy bien por qué, se me puso a dar patadas", comenzó diciendo en una entrevista Pienaar que jugó durante su carrera en Ajax, Dortmund, Everton, Tottenham y Sunderland.

"Compartía muchas veces la habitación con él y con Van der Vaart. La cama de Zlatan y la mía estaban muy juntas y con poco espacio. A veces, sin razón alguna, comenzaba a patearme. No tengo idea de por qué, pero era un buen tipo. Jugábamos a la Play, eran buenos tiempos", siguió contando.

LA OTRA ANÉCDOTA CON IBRA

Piennar dio a concer otra historia con el gran Ibrahimovic, cuando estaban en uan concentración, sucedió un incendio de un hotel donde estaban: "A la 1 de la mañana nos despertó el médico, diciéndonos que un autobús se estaba incendiando", comenzó diciendo.





Y finalizó: "Cogí mi maleta y salí de la habitación corriendo, pero Zlatan me paró y me dijo: 'No te vayas, tienes que llevar mi maleta también".