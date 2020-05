Bundesliga: Bayern Munich humilla al Fortuna y marcha con paso firme a un nuevo título

Nada parece detener al Bayern Múnich en su camino hacia un octavo título consecutivo de la Bundesliga: este sábado, los hombres de Hansi Flick golearon 5-0 al Fortuna Düsseldorf (16º), en la 29ª fecha del campeonato alemán.

Con solo 15 puntos por jugar, el Bayern aventaja en 10 unidades al Borussia Dortmund, aunque al equipo que entrena el suizo Lucien Favre tiene un partido menos, el que jugará el domingo ante el colista Paderborn.



En un partido muy cómodo para el Bayern Múnich ante un equipo que lucha por evitar el descenso, los bávaros se impusieron con doblete del polaco Robert Lewandowski (43 y 50), un autogol del danés Mathias Jörgensen (15) y tantos del francés Benjamin Pavard (29) y del canadiense Alphonso Davies (53).

COMENZÓ LA PALIZA

El club bávaro tardó un cuarto de hora en abrir el marcador, cuando el remate del lateral francés Benjamin Pavard lo desvió a la red Jörgensen (15).



El internacional galo se sacó la espina al filo de la media hora, cuando cabeceó un córner sacado al primer palo por Joshua Kimmich, enviando la pelota lejos del alcance del arquero rival.



Lewandowski apareció para sentenciar la victoria: primero culminando una gran acción ofensiva de todo el equipo (43) y poco después del descanso, con un remate a bocajarro tras pase de Serge Gnabry (50). El goleador polaco suma 29 goles.





El joven Davies, que está siendo una de las revelaciones de la temporada, culminó la goleada robando el balón en el borde del área rival para superar en el mano a mano al portero del Fortuna (53).



El meta Manuel Neuer logró así mantener imbatida su portería por 13ª ocasión esta temporada, un récord desde su llegada al club bávaro en 2011.



"Las cifras y los récords no me interesan. Lo que cuenta para el Bayern es ser campeón", declaró Flick tras el partido. "Estoy muy contento con el equipo; hemos sido muy agresivos, no hemos dado ninguna opción al rival", destacó.