Ricky Centurión y su cruda revelación tras la muerte de su novia en Argentina

Ricky Centurión volvió a aparecer tras varios meses. El ex futbolista del Boca Juniors y Racin Club habló sobre el fallecimiento de su novia, Melody Pasini, quien sufrió un problema cardíaco mientras manejaba su automóvil y ahí falleció.

No solo eso, un tiempo después también perdió a su abuela, dos golpes en lo anímico que lo hicieron caer en todos los sentidos al futbolista argentino que juega en Vélez Sarsfield.

SUS CONFESIONES

“Lo mío fue muy rápido, los golpes míos fueron muy rápidos y si no me levantaba a los dos días creo que yo terminaba con mi vida”, dijo al programa Presión Alta de Argentina.





“Cuando despedí a mi novia, al otro día ya esta, pero verla a mi vieja, a mi hermana, era poner un freno, mirarnos a la cara, estar unidos o se iba todo al carajo”, expresó.



Ricky Centurión, considerado uno de los futbolistas más polémicos de la actualidad, agradeció a muchos de sus compañeros futbolistas que se tomaron el tiempo para mandarle un mensaje de apoyo en el mal momento en el que atravesaba.



“Encontrarme con mis compañeros después de esto era para darle un abrazo, no por cámara, no me sentía para entrenarnos detrás de una cámara”, cerró.