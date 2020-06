Leyenda inglesa: "El Barcelona y el Real Madrid nos privaron de ganar 4, 5 ó 6 Champions"

Aquel "colorado" que brillaba en los campos de Old Trafford con el Manchester United, volvió a hablar de fútbol en una entrevista con A Goal In One y recordó su etapa en el equipo inglés, hablamos de Paul Scholes.

El mediocampista aseguró que Barcelona y Real Madrid privaron al conjunto rojo de ganar "4, 5 ó 6 Champions más", sorprendiendo a muchos con sus declaraciones.



Scholes ganó con el Manchester United dos copas de Europa, pero en 2009 y 2011, el Barca de Pep Guardiola les ganó dos finales donde aseguró tuvieron mala suerte.





"Realmente tuvimos bastante mala suerte. En cualquier otra época, podríamos haber ganado cuatro, cinco o seis Copas de Europa", dijo el "colorado".

Además, sobre ese equipo culé aseguró: "El Barça de Guardiola fue el mejor equipo contra el que jugué. En el mediocampo, tenías a Andrés Iniesta, Xavi, Sergio Busquets y Lionel Messi. Henry a la izquierda. De pareja de centrales estaban Gerard Piqué y Carles Puyol. Simplemente irreal".

También sufrió al Real Madrid

Antes, en la temporada 2002-03, Scholes y el United sufrieron del Real Madrid, ya que en esa temporada, el conjunto merengue los eliminó de manera increíble de los cuartos de final.



"Si voy un poco más atrás, pienso en el equipo del Real Madrid contra el que jugamos. Nos golpearon absolutamente en el Bernabéu un año. 3-1 fue en el primer juego, pero qué equipo fue. No está lejos de ese equipo del Barcelona", comenzó diciendo sobre los blancos.

Y agregó: "Tenían al brasileño Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo, Redondo era irreal, Raúl, Roberto Carlos, Hierro, Iker Casillas en la portería, ese era un equipo simplemente espectacular".



Scholes se rindió ante los dos gigantes españoles y cerró la entrevista diciendo: "Nos enfrentamos a algunos equipos fuera de lo normal. Estuvimos bien contra ellos, pero el Barcelona solo tenía esa ventaja sobre ese gran equipo del Real Madrid".