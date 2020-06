Acusan a Maxi López de racismo: ''Lo marqué todo el partido y empezó a decirme que era un negro de mie***''

El defensor brasileño del Botafogo, Marcelo Benevenuto, rompió el silencio y acusó al delantero argentino Maxi López de racismo, en un diálogo con la cuenta de Youtube Canal do TF, Tudo sobre o Glorioso.

Según cuenta el futbolista, todo ocurrió en 2019 cuando enfrentaron al Vasco Da Gama por la Copa Río y el exdelantero del Barcelona lo insultó en reiteradas ocasiones por su color de piel.

''Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces, pero después empezó a decirme que era un negro de mierda'', recuerda el zaguero de 24 años.

Benevenuto prosiguió con su relato y sostuvo que el actual ariete del Crotone (Segunda División italiana) es uno de los peores jugadores a los que ha enfrentado en su corta carrera.

''Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé que si jugábamos otra vez contra Vasco me iría expulsado''.

Otro episodio de racismo

No es la primera vez que señalan a Maxi López de racismo, ya que en 2009 fue llevado a una comisaría porque llamó ''mono'' a un rival en una discusión dentro de la cancha.

Dicha situación se dio cuando pertenecía al Gremio de Porto Alegre y disputaba un partido de Copa Libertadores.