Boateng se enfada por la muerte de George Floyd: ''El deporte sin los negros sería aburrido''

El atacante ghanés Kevin-Prince Boateng mostró su indignación por la terrible muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota, Estados Unidos, y propuso que se le debería rendir un tributo el día de su cumpleaños.

El humilde auto que conducía Boateng en Italia por derrochar su dinero

Boateng es uno de los futbolistas que ha sufrido racismo en su carrera y uno de los que siempre ha alzado la voz para acabar con esta situación.

''Más que triste, estoy enfadado. Duele tener siempre estos mismos sentimientos'', lamentó el jugador del Besiktas turco en una entrevista con Sky Sports.

El ex del Barcelona también habló de los gestos de solidaridad de clubes como el Liverpool y Chelsea. ''Es un buen comienzo para saber que están con nosotros. Pero ¿qué hace en general el fútbol? No mucho, un anuncio en la tele o una pancarta cuando salen los equipos al campo'', señaló.

''Entiendo que no es una posición cómoda, mucha gente piensa que si dice algo o comparte algo equivocado va a perder un contrato o un sponsor. No dices nada malo cuando intentas ayudar a la raza humana'', añadió.

Tributo a George Floyd

Boateng se animó a proponer que sus colegas afrodescendientes no se presenten a jugar en un día específico, para honrar el recuerdo de George Floyd.

Boateng: ''Si hubiese tomado mejores decisiones habría llegado al Real Madrid''.

''Haz una cosa. Coge a todas las personas negras y sácalas del deporte. Y a todos los actores negros y quítalos de las películas. ¿Cómo sería? Aburrido. Me gustaría un día que ningún jugador negro fuese a trabajar. Quizás en el cumpleaños de George Floyd. No porque no queramos trabajar o como falta de respeto al club, sino para honrar a la comunidad negra'', dijo.

Por último, el ghanés recordó el día que abandonó un campo de juego al ser víctima de insultos racistas. ''Cuando era joven intentaba ignorar el racismo y tragármelo. La gente que me conoce me dice que lloraba, me iba a casa y nunca decía nada. Yo les digo que es porque era un cobarde, no era lo suficientemente fuerte. Ya no soy un cobarde, ese fue el momento en el que dije que ya era suficiente. Me sentí triste y enfadado, quería enseñarle al mundo que no iba a dejar que me hicieran eso nunca más''.