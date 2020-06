¿De qué se trata 'El Presidente', la serie del "FIFA Gate" que se estrenó este viernes?

Este viernes se estrenó 'El Presidente', la serie de Amazon que narrará el escándalo de la FIFA en América del Sur. Esta producción es protagonizada por el famoso actor colombiano Andrés Parra.

La serie consta de ocho capítulos donde se contará todo acerca del ex dirigente del fútbol chileno Sergio Jadue, quien se convirtió en pieza clave de la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 2015.



El caso se llamó el "FIFA Gate" y Andrés Parra, famoso por sus actuaciones en Pablo Escobar en la telenovela "El Patrón del Mal" y Hugo Chávez en la serie "El Comandante", será el que actúa de Jadue en la producción.





El actor se mete de lleno en la vida del directivo, que pasó de ser el l presidente de un pequeño equipo de fútbol chileno de segunda división, a presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y posteriormente vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

EL ESCÁNDALO DEL FIFA GATE

La llegada de Sergio Jadue a los puestos de honor de la CONMEBOL, le permitió hacer sobornos que rondan los 150 millones de dólares, además, se da a conocer la red de corrupción manejada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona.





En esta serie 'El Presidente', las mujeres también tienen un papel importante ya que ellas mueven los hilos de un mundo considerado tan masculino como es el del fútbol.



Paulina Gaitán, actriz mexicana, actúa como la mujer de Sergio Jadue, María Inés "Nené" Facuse, ella es una ambiciosa que está detrás de todos los manejos de su pareja.

Sergio Jadue se declaró culpable tiempo después de recibir los sobornos y fue detenido, aunque pagó una fianza que le permite circular libremente durante la investigación.



El "FIFA Gate", es el escándalo más grande de corrupción dentro del fútbol, en el que también se vieron involucrados dos hondureños, Rafael Callejas (Q.D.E.P) y Alfredo Hawit.



Ambos (Callejas y Hawit) aceptaron en su momento recibir sobornos mientras ejercían sus puestos dentro de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras.

LOS PROTAGONISTAS DE LA SERIE

El producto de Amazon Prime Video destaca entre sus protagonistas las presencias de Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian). Además, la serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos.