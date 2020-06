Kroos, sobre la homosexualidad en el fútbol: ''No sé si recomendaría a un jugador que saliera del clóset''

A tan solo una semanas para que retornen las actividades en la Liga Española, el alemán Toni Kroos brindó una entrevista para GQ en la que aseguró que su intención es retirarse en el Real Madrid. Además tocó temas sobre lo que hará cuando cuelgue los botines y también acerca de la homosexualidad en el deporte.

Kroos asegura que la salida de Cristiano Ronaldo hizo felices a todos

''Mi intención es cumplir el contrato que tengo (finaliza en junio de 2023). Entonces tendré 33 años y todas las opciones: seguir aquí, marcharme o finalizar mi carrera. Eso sí, mi deseo es finalizar mi carrera aquí en el Real'', confesó el mediocampista alemán.

Kroos es hijo de un entrenador y hermano de futbolista (Felix Kroos juega en el Union Berlin), y todo apunta a que difícilmente se alejará del balón el día que se retire, aunque no esté del todo seguro en cuanto a lo de emular a su padre.

''Me imagino con un puesto de trabajo en el fútbol, pero en realidad no de entrenador al máximo nivel. Sobre todo porque volvería a sumergirme una vez más en lo que más me molesta del fútbol: esos viajes, el hecho de no pasar por casa durante semanas. No me gusta'', explicó.

Asimismo, el teutón habló sobre el regreso del fútbol tras las crisis del coronavirus y las consecuencias que tendrá en el corto, medio y largo plazo. ''Se volverá al punto de antes de la crisis. Tiene que ver con la competitividad a día de hoy, con la presión desmedida por ganar, también debido a los medios. Si existe la posibilidad de volver a desembolsar la misma cantidad de dinero que antes de la crisis, se hará''.

Homosexualismo en el deporte

Por otro lado, Kroos fue consultado sobre el complejo tema de la homosexualidad y dijo que todos deberían ser libres, pero que no es muy fácil.

''El sentido común me dice que todos deberíamos poder vivir en plena libertad, de eso no hay duda. Pero no sé si le recomendaría a un jugador que saliera del armario'', comentó como aclarando que no podría ser bien recibido por otros, sobre todos los aficionados del club rival.

''A menudo se usan ciertas palabras en el campo y, teniendo en cuenta las emociones que se experimentan en las gradas, no puedo asegurar que (ese jugador) no terminara siendo insultado o menospreciado'', añade el campeón del mundo. ''No debería ser así. Estoy seguro de que un jugador, si decide dar este paso, recibiría el apoyo de muchos equipos. Pero dudo que esto suceda frente a los seguidores rivales'', cerró.