Dani Ceballos y su mensaje indirecto a Zidane, con el que no tiene buena relación

Dani Ceballos llegó al Real Madrid fichado procedente del Betis, pero nunca pudo ganarse la confianza de Zinedine Zidane, curiosamente cuando el técnico salió de la dirección técnica de los blancos, el futbolista se fue cedido al Arsenal. Tiene contrato con Real Madrid hasta 2023.

Ceballos, seleccionado español, habló con Canal Sur Radio de España y le envió un mensaje a Zidane sobre su futuro la próxima temporada.



“Ojalá pudiera haber estado concentrado con la selección española para jugar la Eurocopa de este verano. Pero ahora toca enfocarnos en el partido aplazado que teníamos ante el Manchester City el día 17, que lo teníamos que jugar antes, y estamos trabajando para llegar de la mejor manera posible”, comenzó diciendo el futbolista sobre el parón por la pandemia.



Sobre el actual estado físico, el mediocampista ha dicho. “Bien, físicamente me encuentro bastante bien, no he parado de entrenar durante el confinamiento, ha sido buen momento para resetear un poco y ponernos en forma para cuando volvieran los entrenamientos estar cómodo”.





Dani Ceballos y su Arsenal reanudarán la competencia ante el Manchester City. “Para empezar no está mal el City. Es un buen momento para enfrentarnos a ellos. Luego, la Premier está bastante clara, el Liverpool creo que va a ser campeón. El City sigue vivo en la Champions y se centrará en eso, aunque tiene jugadores suficientes para disputar dos, tres competiciones”.

El momento de mensarle un mensaje indirecto a Zidane. “Cuando hay Eurocopa y Juegos Olímpicos, tienes que buscar un equipo donde te sientas importante. Pero el futuro ahora me queda lejano, llevamos prácticamente dos meses sin jugar, con incertidumbre semanas atrás, así que predecir lo que va a pasar en un mes y medio, ni los mejores adivinos lo saben”.

“El objetivo es jugar la Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos. Pero va a depender de mi temporada, de si me respetan las lesiones y puedo rendir y luego dependerá que el míster lo crea oportuno”, esgrimió el futbolista español.