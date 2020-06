Nacho y la enfermedad que le diagnosticaron con 12 años: Le dijeron que tenía que dejar el fútbol

En 2001, ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol, de la mano de Rodolfo de la Rubia, entrenador del Alevín "B" por entonces, formó parte de todos sus equipos hasta llegar al primer equipo filial del club, el Real Madrid Castilla, donde se inició en el año 2009.

El salto al primer equipo del Real Madrid lo dio en el 2011, cuando hizo su debut en un partido ante el Valencia en el Mestalla. A partir de ahí, ya conocen todo lo que ha conseguido con la camisa blanca.

Lejos de esto, Nacho Fernández no ha tenido una carrera normal como cualquier otro futbolista, pues ha tenido que lidiar con una enfermedad que si sale de las manos puede llegar a complicarse.

El futbolista español fue diagnosticado con diabetes de tipo 1 cuando tenía apenas 12 años de edad. "Era viernes e íbamos a un torneo. Recuerdo que hacía mucho pis y bebía mucha agua". Eso no le dio buenas sensaciones a su madre y por eso lo llevó al doctor, donde confirmó la noticia de su enfermedad.

"Me tuve que quedar ingresado en el hospital varios días y lo peor es que me perdí el torneo de fútbol", recuerda Nacho.

Lo peor no fue eso, sino cuando le dijeron que tenía que abandonar la pelota para siempre, ese fue un duro golpe para Nacho y para la familia.

"La doctora que me atendió me dijo que no iba a poder jugar al fútbol nunca más. Fue el peor fin de semana de mi vida sin duda", aseguró.

Ante esta situación, el padre de Nacho Fernández no se quedó de brazos cruzados y buscó otras opiniones. Ahí llegaron las buenas noticias.

"El doctor Ramírez me explicó que el deporte era fundamental para las personas diabéticas, que por supuesto podría jugar al fútbol", recordó.



La diabetes y Nacho ha sido "amigos" desde que el jugador tenía 12 años. Pese a ser profesional del fútbol, ha logrado llevar bien la enfermedad.

La insulina se convirtió en su compañera más fiel; las comidas había que pesarlas, controlar horas y cantidades... El fútbol regresó.

La familia cómo lo tomó

Nacho Fernández ha contado cómo se vivió la enfermedad en su familia: "Para mis padres fue un momento muy difícil, sobre todo por la falta de información. Es complicado para uno mismo y sobre todo para los para los padres, que con esa edad tienen mayor responsabilidad. Le enfermedad te hace aprender a ser responsable. Con el tiempo ya conozco mi cuerpo perfectamente, sé qué puedo comer, cuánto tengo que comer, cuándo tengo que empezar a hacer la actividad física... Si en ese momento hubiese tenido más información, quizás habría sido todo más fácil. Si llevas buenos hábitos de vida, como en la alimentación, con el paso del tiempo va mejorando todo".

La diabetes en el deportista de élite

A pesar de la enfermedad, Nacho ha logrado llegar al fútbol profesional de máximo nivel gracias a un proceso de aprendizaje de conocerse a uno mismo. "Si no te cuidas la diabetes, a este nivel es imposible llegar a ser jugador de élite. Tienes que aprender a controlar tus niveles antes de los partidos y de los entrenamientos. A veces empezaba los partidos con niveles altos para evitar que me diera un bajón y me daban calambres en las piernas. Ahora perfectamente me conozco, sé lo que tengo que tomar en cada momento. Como digo, si no te cuidas, es muy complicado. Yo me tomo los niveles de azúcar constantemente: antes y después de entrenar... Me gusta saber en cada momento cómo tengo el nivel de azúcar, porque eso hace que lo lleves todo mucho mejor. A este nivel en la élite es obligatorio cuidarte si quieres tener una carrera larga".

Prevención de la enfermedad

La diabetes no impide a Nacho llevar una vida normal, más allá de los continuos controles: "Si me dieran la oportunidad de evitar ser diabético, me dejaría la vida para no tener la enfermedad. Hay que ser conscientes de que la diabetes es una enfermedad fácil de llevar si te cuidas, pero si la puedes evitar, mejor. Lo que hay que hacer es cuidarse. Una buena alimentación y hacer deporte son importantes, no solo para un diabético, sino para cualquier persona".