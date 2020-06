Ronaldinho se pronuncia sobre su arresto: "Han sido 60 días muy largos"

El exastro del fútbol brasileño, Ronaldinho, sigue preso en Paraguay imputado por uso de pasaporte adulterado, intentando obtener su libertad por un delito que la ley local castiga con hasta 5 años.

Ronaldinho sorprendió al aceptar dar una entrevista a Mundo Deportivo desde el hotel donde se encuentra confinado tras pagar una fianza que lo sacó de la cárcel.

Barcelona se ha volcado contigo. ¿Ha podido leer los mensajes de los aficionados en redes? Le consultaron a Ronaldinho.

"Barcelona siempre me trata con mucho cariño y respeto. Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor", dijo Ronaldinho.

Puyol, exjugador del Barcelona, es uno de los que ha estado pendiente de la situación de Ronaldinho en todo momento.

"Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", expresó.

Al exjugador del Barcelona le consultaron cómo es su día a día en el hotel. Se sabe que incluso un día le prepararon hasta un asado

"Aquí en el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", explicó.



Ronaldinho se encuentra en un hotel cumpliendo con su arresto domiciliario tras pagar una fianza.

¿Puede jugar a fútbol aquí dentro? Fue otra de las interrogantes para Ronaldinho.

"Hacemos deporte y academia casi todos los días. Tenemos un gimnasio donde poder trabajar y una sala que nos han adaptado", confesó.

¿Sigue la actualidad del Barça? ¿Cómo lo ve de cara a esta temporada?

Vivimos una pandemia que nos hace pensar ya en la próxima temporada. Esta ha quedado totalmente comprometida. No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición… Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Hablar de gestión del negocio no es lo mío, pero el esfuerzo deberá ser todavía más grande para mantener al club al mismo nivel.

¿Cuál es su mejor recuerdo futbolístico con la camiseta del Barça?

Todo fue lindo sobre mi historia con el Barça. Fueron muchos títulos y partidos mágicos. Un recuerdo imborrable.

Si algo le caracteriza es sin duda su alegría y su sonrisa tanto dentro como fuera del terreno de juego. ¿La ha perdido alguna vez?

No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera.

¿Qué sentimiento tiene sobre la crisis del coronavirus?

Espero que pronto todo vuelva a la normalidad y podamos volver a nuestras casas. Ojala todo vuelva a ser como ante.