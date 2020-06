Futbolista alquila un edificio para 200 trabajadores sin techo durante la pandemia por coronavirus

Keita Baldé, delantero del Mónaco, rentó una residencia para darle techo a los trabajadores de las campañas de frutas luego de que los hoteles de España no quisieron alojarlos por la pandemia del COVID-19.

''He querido ayudar a los temporeros. Estaban en la calle, sin comida y sin nada. Trabajan 12 horas al día, no paran. La mayoría son senegaleses y he querido hacer lo que está en mis manos para facilitarles su estancia'', reveló el jugador a través de un live en Instagram.

Además de ofrecerles un lugar para vivir, Baldé compró ropa y alimentos para todos los trabajadores de la calle y contó la dificultad de encontrar un lugar para 90 de los 200 empleados.

Cabe mencionar que los trabajadores de fruta en Cataluña cuando terminan su jornada laboral, no tienen donde ir y duermen en el casco histórico de la ciudad de Lleida.

''Para alquilar una vivienda te crean problemas. Aunque tengas todos los recursos y todos los papeles, te ponen problemas. La situación habla por sí sola'', señaló el hispano-senegalés.

Se hospedarán hasta en septiembre

Cabe mencionar que Keita Baldé, de 25 años, tuvo que utilizar su situación de figura pública para que lo dejaran alquilar el edificio y ayudar a sus compatriotas.

''He tenido que salir a la luz para conseguir un sitio donde hospedarlos: he dado garantías, incluso la posibilidad de pagar por adelantado. No busco una guerra social o moral, ni de raza, ni de orígenes. Yo busco soluciones para ayudar a estas personas. Espero que en Lleida nos faciliten las cosas'', agregó.

Ahora el edificio de tres pisos de Mariola tendrá de huéspedes a los empleados hasta septiembre.