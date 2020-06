Giggs confirma el fuerte encontronazo que tuvo con Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Ryan Giggs y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Manchester United durante seis temporadas, hasta que el portugués decidió marcharse al Real Madrid en 2009. Fue en ese tiempo en el que se produjo un episodio que, casi 15 años después, confirmó uno de los dos protagonistas.

El exfutbolista Jan Aage Fjortoft y compañero de Solskjaer en la selección de Noruega, reveló en 2016 que el ahora técnico del United le contó sobre una pelea entre Giggs y un joven Ronaldo que daba sus primeros pasos en el equipo.

Según relató en aquella ocasión, el galés encontró a CR7 desayunando con una gaseosa antes de entrenar y esto no le gustó para nada. Fue entonces cuando se dirigió hacia el luso, lo empujó contra la pared y le dijo: ''No vuelvas a hacerlo nunca más''.

Varios años después de ese encontronazo, Giggs ofreció una entrevista para el United Podcast y reconoció que hubo un cruce de palabras con el ahora delantero de la Juventus.

''Puede ser. No se si se lo recriminé. Puede que le dijera algo como: 'Aquí no hacemos estas cosas'. Después él marcó un hat trick y me dijo: 'Yo bebo lo que quiero, Giggsy'. Eso es lo que recuerdo'', asegura Giggs.

En ese sentido, el exmediocampista consideró que ''si jugara bien y comiera mucha mantequilla, continuaría haciéndolo''. Además explicó que cuando no se sentía en condiciones debió cortar completamente sus debilidades: ''El chocolate y la mantequilla en mi tostada''.

Nula relación

Cabe recodar que Cristiano hizo pública su nula relación con algunos integrantes del club inglés y entre ellos se encontraba Giggs. ''En Manchester no hablaba mucho con Ferguson, Scholes, Giggs o Rio Ferdinand. Lo que hace falta es sintonizar dentro del campo. No teníamos que darnos besitos. En el Manchester gané la Champions y no hablaba con ellos, nos dábamos los buenos días y ya está''.

Durante la etapa que coincidieron en el Manchester United lograron cosechar distintos títulos entre los que se destacan tres Premier League, dos Copas de la Liga y la Champions League del 2008, cuando vencieron al Chelsea.