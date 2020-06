Frenkie De Jong: "No éramos muy regulares, pero el Real Madrid tampoco"

El joven centrocampista holandés del Barcelona Frenkie de Jong, de 23 años, asegura estar "feliz de volver a jugar este fin de semana" en la vuelta de LaLiga tras el parón por la pandemia, en una entrevista con AFP.

De Jong, llegado al Barcelona el verano pasado procedente del Ájax de Ámsterdam, se muestra convencido de que su equipo, líder liguero, está "en mejor forma ahora" que cuando se suspendió el campeonato en marzo.

LA ENTREVISTA DE LA AFP A DE JONG

P. ¿Qué sensaciones tiene en este reinicio de campeonato?



R. "Estoy muy feliz de volver a jugar este fin de semana, lo estoy deseando, los entrenamientos han ido bien y estamos preparados para la vuelta, aunque es verdad que la situación es diferente, nunca ocurrió algo así en el fútbol".





P. ¿Cómo se encuentra?



R. "Me siento mejor que cuando se paró la competición porque tenía unos problemillas, pero ahora me siento muy bien. Como equipo estamos muy ilusionados... son dos meses en los que podríamos ganar LaLiga y la Champions".



P. ¿Cómo ve al equipo?



R. ¿Nos pusimos líderes en la última jornada antes del parón, pero no estábamos en nuestro mejor momento, estamos en mejor forma ahora. LaLiga variaba mucho, no éramos muy regulares, pero el Real Madrid tampoco. Creo que seguiremos mejorando y seremos mejor equipo que el que se vio antes de la suspensión. Toda la temporada ha sido una montaña rusa así que espero que ahora mantengamos el primer puesto".



P. Prácticamente un partido cada tres días hasta acabar, ¿un desafío físico?



R. "Es difícil saber cómo va a ir porque no hemos jugado un partido en tres meses y ahora vamos a tener uno cada tres días. Estamos contentos por ello, pero nadie sabe lo que va a pasar".





P. ¿Habrá lesiones?



R. Es posible, pero el equipo médico aquí es muy bueno, siguen de cerca a los jugadores y espero que no pase nada".



P. Recuperan a Luis Suárez tras su operación de rodilla...



R. "Estoy muy contento de que haya vuelto y en los entrenamientos parece en gran forma, para mí está más que preparado para jugar. Si miras a sus estadísticas, tal vez sea el mejor número 9 por su cantidad de goles y asistencias. Se puede ver su valor para el equipo. Siempre ha sido un jugador de clase mundial. Nos da mucho y el equipo será mejor con él.



P. ¿Jugar a puerta cerrada puede influenciar lo que ocurra en el terreno de juego?



R. "Los aficionados tienen influencia sobre el juego, no hay ninguna duda. Te dan empuje, energía suplementaria en los últimos minutos. Su ausencia afectará al juego, sí, sobre todo en el último tramo del partido. Pero será igual para las dos partes".



P. Está a punto de completar su primera temporada en el Barça, ¿cuál es su balance?



R. "Soy feliz en Barcelona. Creo que puedo jugar mejor, pero he disputado muchos minutos con los que estoy muy contento. Hubo un periodo en que no estaba en mi mejor nivel, no creo que jugara mal, pero puedo hacerlo mejor. Ahora me siento muy bien y siento que puedo acabar fuerte".





P. Parecía hecho para el Barcelona...



R. "Cuando era pequeño, venía a menudo de vacaciones a España, cerca de Barcelona. Visité el Camp Nou dos veces, creo, y recuerdo haber visto un partido amistoso ahí cuando tenía 8 o 9 años. Era un gran aficionado. Messi ya estaba ahí, así que para mí siempre fue un club especial. A lo mejor hace que se sienta más viejo, pero ya entonces era el mejor jugador. De niño tenía una camiseta suya".



P. Se multiplican las reivindicaciones antirracistas por el mundo, ¿hablan de ello en el vestuario?



"Evidentemente, todos hablamos de ello. Es incomprensible que siga habiendo racismo hoy en día. Creo que el fútbol puede dar un buen ejemplo porque en los equipos a menudo hay jugadores de diferentes nacionalidades. En el Barça hay jugadores de todos los lados. Todos juegan, nadie habla de colores. Ni siquiera pensamos en eso. Espero que en 10 o 15 años ya no hablemos de ello. Confío en que la gente entienda que no hay diferencias entre nosotros".