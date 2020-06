Hernán Medford y su acalorada discusión con un periodista tras meter al Cartaginés a la fase final del fútbol de Costa Rica  

Cartaginés fue el último que consiguió boleto para la fiesta grande del fútbol de Costa Rica, lo hizo tras empatar sin goles ante Guadalupe por la fecha 22.

Te puede interesar: Contratar a Medford para dirigir a Honduras "no era el momento, fue necio él y Callejas", dice Mateo Yibrín



La igualada los clasificó como cuarto lugar de la tabla de posiciones y tendrán que enfrentar al Saprissa. Cabe resaltar que Cartago no iba a la fase final desde hace cinco años (10 torneos).



El estratega del equipo, Hernán Medford, salió contento tras conseguir el boleto y aseguró que ya piensa en Saprissa, aunque después tuvo un enojo con un periodista tico.



"Yo estoy satisfecho con lo que pasó hoy (miércoles). Mucha gente nos quiso minimizar, pero el fútbol es el fútbol y el fútbol es de resultados en estos partidos así. Porque yo he jugado partidos muy buenos y ustedes no nos tiran para arriba. Hoy se jugó de tu a tu", dijo sobre el empate.



Medford no terminó y afirmó que "muchos de ustedes (periodistas) dijeron que aparecían fantasmas y muñecos, pero solo falta que no nos den méritos para reventarlos con todo".

LEER MÁS: Hernán Medford: "Puedo firmar que si vuelvo a agarrar la selección de Honduras, la clasifico al Mundial"



El DT dedicó la clasificación de Cartaginés a todos aquellos que durante el torneo los criticaron, uno de los comunicadores en la sala de prensa le dijo que diera los nombres y así respondió Hernán.



"No estoy generalizando, es para algunos. Estoy contento en estos momentos 'papito', yo no sé si usted quiere hacer polémicas. Yo no estoy para polémicas, yo estoy para disfrutar y estar contento, es más algunos de esos (periodistas que criticaban) son amigos míos y si mañana me toca ir a tomarme una cervecita con ellos, me la voy a tomar. Lo que yo hago es respetar la opinión de ellos, no tengo que decir sus nombres, son mis amigos. En el fútbol porque usted opine diferente no es que no puede ser mi amigo y le estoy diciendo que amigos míos dijeron que Cartago quedaba fuera y con ellos me voy a ir a tomar una cerveza mañana porque son mis amigos y no tienen que opinar lo mismo que yo, entonces no confundamos las cosas, yo a algunos los quiero mucho, no hay que hacer polémica".





Y siguió: "Hasta alguno de mis amigos me mandó un mensaje diciendo 'viste mae', ayer dije que no (clasificaban) y mañana nos vemos para tomarnos una birrita, en estos momentos estoy contento, cero polémicas, déjenme disfrutar porque costó".



Cartaginés visita el sábado a las 7:00 P.M al Saprissa por las semifinales del fútbol de Costa Rica, el equipo de Hernán Medford quiere seguir haciendo historia.