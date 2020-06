Liga española: "Después de tres meses sin competir, el equipo ha salido muy bien", dice Jordi Alba

El lateral del Barça, Jordi Alba, aseguró este sábado tras golear 4-0 al Mallorca en la vuelta a la competición liguera tras el parón por la pandemia, que ve a su equipo "con ganas".

"Hemos tenido el control del partido. Después de tres meses sin competir, el equipo ha salido muy bien", dijo Jordi Alba a la televisión Movistar+ tras el encuentro.



"Es verdad que el Mallorca tiene gente muy rápida arriba, sobre todo en las bandas, y ha creado también peligro, pero creo que hemos controlado muy bien", añadió el autor del tercer gol del Barça.





"Hasta que no hemos metido el tercero no hemos estado del todo tranquilos, pero las sensaciones son buenas, al equipo lo veo con muchas ganas y ahora quedan diez finales", dijo Alba, cuyo equipo lidera la clasificación liguera.

"Personalmente me veo bien. No siempre se puede estar a un grandísimo nivel, he tenido lesiones importantes esta temporada y este parón me ha beneficiado claramente porque necesitaba descansar tanto mental como físicamente", aseguró, antes de concluir que "me estoy encontrando muy bien".