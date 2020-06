Casillas renuncia a competir por la presidencia de la Federación Española de Fútbol

El exportero del Real Madrid Iker Casillas renunció este lunes a

"Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas", anunció Casillas, guardameta del Oporto, en un mensaje en sus redes sociales.

El campeón del mundo de 2010 con la Roja justificó su retirada por la "excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a segundo plano".

El anuncio de Casillas deja vía libre a la reelección como presidente de Luis Rubiales, después que la pasada semana se anunciara la celebración de elecciones para la presidencia de la RFEF el próximo 17 de agosto.

El exportero del Real Madrid era la única persona que había mostrado su disposición a competir con Rubiales por el puesto al frente de la RFEF.

"En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", consideró Casillas.

El anuncio del guardameta español viene a confimar los crecientes rumores sobre su retirada de la carrera electoral.

Casillas había anunciado el 17 de febrero pasado que se presentaría a las elecciones cuando se convocaran, pero según la prensa española, el adelanto de los comicios y la pandemia de coronavirus, con sus meses de confinamiento e inactividad, le han impedido prepararse adecuadamente.

- Puerta abierta para el futuro -

"Los plazos legales, el coronavirus, que le ha impedido hacer campaña, la dificultad de revertir la Asamblea y el propio Reglamento Electoral le dejaban sin opciones", escribió este lunes la edición en línea del diario AS.

Los comicios federativos debían celebrarse, según la reglamentación vigente, en el segundo semestre del año, tras los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la actual dirección solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) adelantarlas al primer semestre alegando la celebración de la Eurocopa del 12 de junio al 12 de julio.

El propio Casillas deja entrever no estar muy de acuerdo con como se ha llevado este proceso de adelanto y asegura que no renuncia a presentarse en el futuro.

"No es una puerta cerrada de cara al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello, espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos", escribió Casillas.

"Me pongo a disposición del CSD (Consejo Superior de Deportes), RFEF, LaLiga y AFE (sindicato de jugadores) y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en colaborar por el bien del fútbol", añadió.

"Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante", concluyó Casillas.

Sin Casillas en la carrera, el presidente de la RFEF desde mayo de 2018, Luis Rubiales, se erige por ahora como el único candidato a la reelección.