Setién, sobre el primer gol del Real Madrid ante el Eibar: ''Hay cosas que no puedes controlar''

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró en conferencia de prensa que no se fía del Leganés, su rival de este próximo martes, y ninguno de sus jugadores tiene garantizada la titularidad, salvo aquellos que llevan muchos años en el club y que se lo han ganado con trabajo.

El Leganés, un rival complicado or su situación en la tabla

''Es posible porque es una de sus últimas oportunidades de mantener la categoría, pero nosotros también queremos mantener la ventaja sobre nuestro competidor y queremos ganar''.

Modificaciones en la alineación titular

''Va a haber cambios y los habrá a medida que vayan transcurriendo los partidos y también habrá cómo reaccionan los jugadores, no quiero que lleguen agotados. Habrá que ver cómo se recuperan, sobre todo, pensando en evitar lesiones y que lleguen frescos a los partidos''.

Messi

''Está bien, no solo hay que valorar sus datos de goles, sino el resto de aportaciones, como las asistencias. El otro día volvió a dar dos. Nos hace sumar muchos puntos. Creo que lleva más de 700 goles y por eso es el mejor del mundo''.

Un Camp Nou vacío

''No sé en qué medida nos puede afectar. Preferiríamos estar con público, pero sabemos que no va a ser posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte y hacer un buen partido y ganar''.

Le restan diez partidos

''No sé qué es más determinante. Lo que hay que hacer es ganar. Habrá circunstancias que alteren esto y nos obliguen a reaccionar. Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar. Esperemos que la distancia que llevamos (ante el Real Madrid) sea suficiente''.

''Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer tres centímetros supone un gol válido o que no lo sea. Y estos factores ningún equipo los puedes controlar, un día es a favor y otro en contra. Son detalles que nadie puede controlar''.

¿Martin Braithwaite seguirá siendo titular?

''Salvo algunos jugadores, por jerarquía y estatus, ninguno es titular o suplente. Que juegue un encuentro no quiere decir que juegue el segundo. Habrá rotaciones. Quiero que participen todos, que demuestren la chispa y la ilusión''.

Luis Suárez

''No tengo decidido si será titular. Podría ser titular o salir de nuevo desde el banquillo. Hay que ser cautos, lo normal es que haya lesiones musculares tras una lesión larga. Cualquier problema hay que solucionarlo porque no quiero perder a un jugador por no descansar''.