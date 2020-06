Fernando Hierro lo confiesa: ''Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Messi''

El exdefensor español Fernando Hierro es uno de los más grandes ídolos del Real Madrid y concedió una entrevista para Radio Continental, en donde elogió a Messi y a Diego Armando Maradona. También recordó la final con Boca Juniors en el 2000 y la final de Copa Libertadores que se disputó hace dos años en el Santiago Bernabéu.

La furia de Messi: ''Se enojó y le dijo a Suárez que nos tenían que meter siete''.

Hierro, que jugó por 14 años en el conjunto merengue, asegura que se logró librar del actual capitán del Barcelona, pero que tuvo la oportunidad de enfrentar a Maradona, a quien señaló como su ídolo.

''Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi (risas). Maradona era mi ídolo en la infancia. Me pude librar de uno, pero pude jugar con el otro. Lo que está haciendo Messi en los últimos 15 años es algo fuera de lo normal'', dijo el exfubolista, que se retiró en 2004.

Sobre la Copa Intercontinental que perdieron ante Boca hace 20 años, Hierro confiesa que esa dolorosa derrota los ayudó mucho para conquistar la Champions League.

La carísima mansión que no logra vender Fernando Hierro

''Boca tenía un magnífico equipo en el 2000. Nosotros llegamos a Tokio después de un partido y Boca estuvo tres semanas preparándose. Nosotros salimos muy fríos y nos encontramos con el 0-2. Esa derrota nos enseñó y ayudó mucho para ganar las dos Champions siguientes. Era difícil quitarle la pelota a Riquelme, supo en todo momento el timing para manejar el juego'', recordó.

Final de Copa Libertadores en Madrid

El español revela que estuvo en Argentina y pudo conocer el Monumental, la casa del River Plate que dirige Marcelo Gallardo. ''Tuve la posibilidad de conocer el estadio de River cuando visité Argentina. Siempre dije que me hubiera gustado ver un Boca-River en La Bombonera''.

Por último, Fernando Hierro cuenta cómo vivió la final que el Millonario le ganó al Xeneize en el Santiago Bernabéu. ''No podría elegir entre uno de los dos. La final del 2018 la vi en mi casa, se pudo ver la pasión del hincha argentino, tuvieron un gran comportamiento en Madrid, pero a la vez dio pena que no se haya podido jugar en su país''.