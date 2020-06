Premier League: Días y horarios en Centroamérica de la jornada que se jugará en Inglaterra

Detrás del Liverpool, que se puede hacer el domingo con el título de la Premier en el derbi contra el Everton, todo lo demás queda por decidirse en el campeonato de Inglaterra, cuando el torneo se reanuda el miércoles con el City-Arsenal como gran atracción tras tres meses de parón.



Comenzando por dos partidos atrasados de la 28ª jornada, la Premier League cuenta desde el primer día con un duelo de gala, con la vista del Arsenal al campo del vigente campeón (1:15 pm). Dos horas antes (11:00 am) levantarán el telón Aston Villa y Sheffield United.



Una derrota de los Citizens (segundos, 57 puntos) abriría la vía para un título del Liverpool (primero, 82 puntos) el domingo (12:00 mediodía) en el derbi frente al Everton, esta vez en la 30ª jornada.



El guion sería casi soñado por los Reds. Huérfanos del título de la Premier desde hace treinta años, los aficionados del Liverpool, los más apasionados de Inglaterra, podrían ser campeones en el campo de su rival de la ciudad.





El único pero para ese derbi, tradicionalmente con gran ambiente, es que se jugará a puerta cerrada, ya que todavía no se reúnen las condiciones para un regreso de los aficionados a las tribunas.



Para hacerse con ese título tan esperado, los Reds necesitarán recuperar su buen nivel de inicio de temporada, que les valió para alcanzar esta gigantesca ventaja que tienen, y no el de las últimas semanas de competición, de finales de febrero y principios de marzo, que les vio ser eliminados en pocos días de la Copa de Inglaterra y de la Liga de Campeones, y sufrir su primera derrota de la temporada en el campeonato en Watford (3-0).

Objetivo 'Champions'

El partido del miércoles tiene también una gran importancia para el Arsenal. Los Gunners, novenos del campeonato antes de su interrupción (con 40 puntos), necesitan una victoria para continuar creyendo en la cuarta plaza, última clasificatoria para la Champions League, que ocupa actualmente el Chelsea (48 puntos).



Ya en la 30ª jornada, la Champions estará también en todas las cabezas el viernes con la vista del Manchester United (quinto, 45 puntos) al Tottenham (octavo, 41 puntos).





Dos clubes con trayectorias opuestas antes de la interrupción del campeonato: los Red Devils llevan dos victorias y un empate en tres encuentros, mientras que el Tottenham lleva dos derrotas y un reparto de puntos.



Por último, si el título no se decide antes, podría hacerlo de nuevo el lunes, en el cierre de la 30ª jornada, cuando Manchester City reciba al Burnley (10º, 39 puntos).

Programa de la 28ª jornada de la Premier League (horario Centroamérica):

- Miércoles 17 de junio



(11:00 am) Aston Villa - Sheffield United



(1:15 pm) Manchester City - Arsenal



- Viernes 19 de junio:



(11:00 am) Norwich City - Southampton



(1:15 pm) Tottenham - Manchester United



- Sábado 20 de junio:



(5:30 am) Watford - Leicester



(8:00 am) Brighton - Arsenal



(10:30 am) West Ham - Wolverhampton



(12:45 pm) Bournemouth - Crystal Palace



- Domingo 21 de junio:



(7:00 am) Newcastle - Sheffield United



(9:15 am) Aston Villa - Chelsea



(12:00 pm) Everton - Liverpool



- Lunes 22 de junio:



(1:00 pm) Manchester City - Burnley