Sergio Ramos le responde a Piqué por sus quejas arbitrales: "Que la gente no se monte películas"

Si hay jugadores a los que les gusta la polémica, esos sin duda son Gerard Piqué y Sergio Ramos.

El futbolista del Barcelona hizo unas polémicas declaraciones tras aquel empate ante el Sevilla donde perdieron el liderato de la Liga de España.

Piqué señaló que al Real Madrid le han ayudado los árbitros y que así será difícil ganar la Liga de España.

"Ya no dependemos de nosotros mismos y será difícil que el Madrid pierda puntos. Viendo las dos jornadas que llevamos, será complicado", expresó Piqué.

Hoy, Sergio Ramos no se ha quedado callado tras el triunfo del Real Madrid ante el Mallorca por 2-0, marcador que le permitió regresar al liderato de la Liga de España tras 31 jornadas.

El capitán de los merengues, Sergio Ramos, le respondió a Piqué sin pelos en la lengua.

"Es normal todo el ruido que se genera. Se genera porque estamos líderes, antes no se hablaba tanto. No creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por ser líderes. Que la gente no se monte películas", dijo Ramos tras el encuentro ante el Mallorca.

Quedan solo siete jornadas y el Real Madrid lleva la ventaja sobre el Barcelona por haber ganado la serie entre ellos (empate en el Camp Nou y victoria en el Bernabéu). Los azulgranas necesitan un tropiezo del Madrid para volver a la cima

OTRAS FRASES DE SERGIO RAMOS

Líder en España: "La Liga del coronavirus sólo va a haber una y estamos deseando ganarla".

Sus goles: "Es un premio a la constancia, a muchos años de trabajo... Estoy contento".



Sergio Ramos hizo un golazo de tiro libre ante el Mallorca, mismo que sentenció el partido.

Juego del equipo: "Hoy el equipo ha notado el cansancio acumulado, de partido cada tres días. Hay muchas cosas que mejorar. No nos vamos contentos con el partido, se nos atrancaba en algunas fases".

En qué se debe mejorar: "Siempre se puede dar un poco más. A pesar del resultado, hay que saber matar el partido, hay que robar en campo contrario, tener más control del partido".