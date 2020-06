Los tres nuevos síntomas oficiales del COVID-19 y advierten para que no haya confusión

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) actualizaron su listado oficial de los síntomas que produce el COVID-19 y añadieron tres nuevos. En este caso se trata de la congestión o secreción nasal, náuseas y diarrea.

Hace varias semanas que los expertos en medicina estudiaban que esta sintomatología era compatible con esta patología. El organismo no actualizaba el listado desde finales de abril y este fin de semana han incluido oficialmente los tres nuevos indicios de la enfermedad.

Los CDC, hasta que no comprueban con numerosas investigaciones que los síntomas correspondientes forman parte del coronavirus, no actualizan la lista para no confundir a los médicos y pacientes.

Esta nueva información se produce cuando más de 125 mil estadounidenses han perdido la vida tras ser contagiados por la pandemia. Se trata del mayor número de muertes en un país hasta la fecha.

El organismo divulgó que cualquier persona con los siguientes síntomas puede tener coronavirus: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea.

''Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando esta lista a medida que aprendamos más sobre el COVID-19'', indicaron en su sitio web.

Señales de advertencia

La entidad también enumeró cinco señales de advertencia de emergencia para COVID-19 y se recomienda a cualquier persona que muestre los síntomas a buscar atención médica inmediata.

Las señales de advertencia a tener en cuenta incluyen: dificultad para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o permanecer despierto, y cara o labios azulados.