El portero del Inter de Milán que ha sido expulsado dos veces... ¡sin jugar en seis años!

El fútbol nos vuelve a sorprender en pleno 2020 y en esta ocasión nos trasladamos a la Serie A, donde se originó uno de los episodios más insólitos de la temporada.

Tomasso Berni es un veterano guardameta de 37 años que forma parte del Inter de Milán, pero que no ha jugado para el club desde el 2014. Sí, así como lo leen.

Pese a que no defiende la portería del Inter desde hace seis años, Berni se ha vuelto viral porque recibió el fin de semana la segunda tarjeta roja de su carrera.

El arquero estaba como suplente mientras el cuadro nerazzurro perdía 1-0 frente al Parma. Luego de algunos fuertes reclamos a la cuarteta arbitral por la intensidad del partido, fue en el minuto 68 cuando el colegiado se dirigió al banquillo para expulsarlo.

La expulsión de Berni parece que dio efecto en sus compañeros porque lograron empatar y remontar el juego a tan solo seis minutos del final 1-2 (De Vrij al 84 y Bastoni al 87).

Pero lo más sorprendente es que es la segunda vez que echan al portero de un partido esta temporada y sin haber tenido una tan sola participación.

En enero, Berni fue vio la roja tras un empate 1-1 contra Cagliari. Ahí aplaudió sarcásticamente al árbitro por expulsar a su compañero Lautaro Martínez, lo que le valió para ser sancionado.

Gran negocio

Según informa The Guardian, el guardameta se embolsa 200 mil euros al año. No está nada mal cuando has tenido más tarjetas rojas que minutos jugados en el transcurso de seis años.

Cabe mencionar que Berni extendió su contrato con el Inter hasta finales de agosto, así que no se descarta que vea una tercera tarjeta roja antes de poner un pie en el campo.