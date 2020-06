Joe Hart pide ayuda tras quedarse sin equipo: ''No me hago ilusiones de que el Real Madrid me va a llamar''

Hoy, 30 de junio, muchos futbolistas acaban contrato en sus respectivos clubes y algunos todavía no saben qué les depara el futuro de cara a la próxima temporada.

Es el caso del guardameta Joe Hart, quien termina su vínculo con el Burnley y a partir de mañana no tendrá en equipo por primera vez en sus 17 años de carrera.

El exportero del Manchester City y que registra 75 apariciones con la selección de Inglaterra, cree que encontrará un club que se acomode a sus necesidades y no siente pena por la situación.

''He estado año y medio en el banquillo, pero eso no va a poder conmigo'', aseguró Hart a la BBC. ''Recuerdo quién soy. Aprendí desde pequeño a mantener las cosas en perspectiva''.

Y añadió: ''Debes ser fuerte en la autocrítica, analizar lo que haces y sentirte bien con eso. Tengo un momento para ver las oportunidades y mirar hacia delante''.

Joe Hart, de 33 años, afirma que no bajará los brazos y que en cualquier momento tendrá una oferta sobre la mesa. ''Para ser un portero, soy joven y más joven aún en la edad mental, porque solo quiero ir debajo de la portería y que me tiren balones'', explicó con entusiamos.

''No me hago ilusiones de que el Real Madrid me vaya a llamar para quitarle el sitio a Courtois, pero seguro que hay mucho por venir, solo necesito que alguien crea en mí y le devolveré esa fe'', cerró el inlgés.