La reacción de Setién luego de empatar contra el Atlético y aclara por qué no juega Griezmann

El entrenador Quique Setién dio la cara luego del doloroso empate del Barcelona contra el Atlético de Madrid que lo aleja todavía más del título de la Liga Española. El cántabro asegura que se va satisfecho con la labor de sus pupilos y aclara la situación con Griezmann.

Amargo empate

''Es una pena. Cada vez lo tenemos más complicado. Dejar estos puntos supone que nos alejamos realmente de la posibilidad del título. Hay que seguir trabajando. El Atlético es un buen equipo''.

Cambio de sistema

''Hemos tratado de hacer cosas algo diferentes, que pensábamos que nos daría bastante. El Atlético se defiende muy bien, cierra los espacios y nos compromete las salidas. Tienen grandes jugadores''.

Griezmann

''Lo veo bien, pero no pueden jugar todos. Hay que decidirse por uno. Quizás no es lógico que entre en el 90, pero siempre piensas que puede hacer algo. Lo estaban haciendo muy bien. No es fácil''.

¿Por qué no confía en Griezmann?

''No estoy de acuerdo. Es un jugador importante. Es verdad que sacarlo quedando tan poco es duro para un jugador de su nivel, pero las circunstancias me han obligado a ello. La otra opción era no ingresarlo. Los que estaban en el campo, lo estaban haciendo bien. Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Sé que es duro. Mañana hablaré con él. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona''.

El juego del equipo

''Estoy bastante contento con él. Es cierto que no hemos podido, pero en algunos momentos hemos controlado bastante bien. No es fácil jugar contra este equipo, que es muy disciplinado. Estoy bastante contento con el trabajo de mis jugadores y con cómo hemos planteado el partido''.

¿Tiene fuerzas para seguir?

''Naturalmente. El equipo ha hecho un gran partido. Estamos convencidos de que podemos continuar adelante. Seguimos fuertes, con muchas ganas de tratar de ganar los puntos que nos quedan''.

''Me parece muy correcto''.

¿Se siente respaldado por el vestuario?

''Me siento respaldado por el vestuario luego de la reunión con la directiva... no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella''.

Situación personal

''Estoy acostumbrado a llevar situaciones difíciles. Será una anécdota pasado un tiempo. Ahora no estoy tan feliz como estaba al principio, pero me encuentro muy bien interiormente. Me encuentro satisfecho con el trabajo que estamos haciendo''.