Zidane tras el sufrido triunfo del Real Madrid: ''No hemos ganado media liga, faltan cinco finales''

Zinedine Zidane habló tras la sufrida victoria del Real Madrid ante el Getafe y aclara que la liga no la tienen asegurada. El técnico francés advierte que aún quedan cinco finales.

Así marcha la tabla de posiciones del fútbol de España

Triunfo sufrido

"Sí, se sabía antes del partido que íbamos a sufrir mucho. En la primera parte vinieron muy arriba a presionar y nos ha costado el partido. Con paciencia podía llegar un gol. Teníamos que tener tranquilidad, cuando ellos defienden bien. Hay que felicitar a los jugadores porque no era fácil fisicamente ni mentalmente".

El partido más difícil de la campaña

"Sí, es el último porque metimos un gol en el minuto 79. Por eso queremos mucho esta liga".

Algo más que tres puntos

"No, son solo tres puntos pero importantísimos, porque había que ganar y lo hicimos. Ahora faltan cinco finales y lo más importante es descansar y pensar en el próximo partido".

Hoy se ha ganado media liga

"No estoy de acuerdo, porque al final sé como es esto. Hasta que no acaba la liga no puedes decir que vas a ganar. Orgulloso del equipo por el esfuerzo y la solidaridad".

Real Madrid tiene a los dos jugadores con las cláusulas más altas del mundo

La liga sólo la puede perder el Madrid

"No, tampoco. Porque al final esto es el futbol. Cada tres días son partidos que jugar. Hoy sufrimos muchísimos y el otro día, igual. Sin sufrimiento no se pueden conseguir cosas".

Contento por el rigor defensivo

"Defensivamente, sí, muy contento con el equipo. Nos cuesta meter goles últimamente, pero a la hora de defender y en equilibrio estamos bien".