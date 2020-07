La emotiva carta de despedida de Achraf al Real Madrid: Llegó al club con solo seis años

El que era defensa del Real Madrid, Achraf Hakimi, cedido las dos últimas temporadas en el Borussia Dortmund, fue traspasado al Inter de Milán el pasado jueves.

Ahora, el futbolista marroquí se ha pronunciado en las redes sociales para decir adiós al club de sus amores. Lo hizo con una carta en Instagram.

Achraf resalta que llegó al equipo blanco cuando apenas tenía seis años de edad y afirma que esa siempre seguirá siendo su casa.

LA CARTA DE ACHRAF

"Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer.

El Real Madrid es mi casa, fui criado, mimado y educado para que llegara a ser la persona que ahora mismo soy. En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entre por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro.

Gracias a todos y cada uno de los trajadores del Club, a mis entrenadores y a todos mis compañeros (la mayoría amigos de verdad) que me han acompañado en esta bonita etapa de mi vida.

Por último, agradecer a todos los madridistas que me apoyaron y que seguirán apoyando al equipo en todo momento. Ahora seré uno más de ellos".







SU TRASPASO AL INTER

Ni el Real Madrid ni el Inter ofrecieron detalles económicos del acuerdo, pero según los medios deportivos italianos, la operación se habría cerrado en unos 40 millones de euros (44,92 millones de dólares) más bonus estimados en otros cinco (5,6 millones de dólares).

Nacido en Madrid, Hakimi posee la doble nacionalidad, marroquí y española, y se formó en la cantera del Real Madrid.

Lateral ofensivo, muy rápido, debería ser una pieza importante para el Inter de Antonio Conte, ocupando el flanco derecho en su esquema 3-5-2, en el que ni Antonio Candreva ni Victor Moses se han mostrado convincentes este curso.