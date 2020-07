La cordial respuesta de Zidane sobre la presunta marcha de Messi del Barcelona

Luego de la sufrida victoria del Real Madrid ante el Getafe por la mínima, Zinedine Zidane ofreció una rueda de prensa y dio su impresión sobre el partido y de lo que resta en su lucha por el título.

Sin embargo, una de las noticias que está sacudiendo el mundo del fútbol es la presunta marcha de Messi del Barcelona en junio del 2021. Fue la Cadena SER en su programa El Larguero donde divulgaron la decisión del argentino cuando terminó el juego en el Alfredo Di Stéfano.

A Zidane le consultaron acerca de la supuesta marcha de la 'Pulga' el próximo año y fue muy claro con su respuesta.

''No sé lo que va a pasar. Está en esta liga y queremos a los mejores. Lo que vaya a pasar no lo sé'', contestó el técnico madridista. ''Hoy hay que estar muy contentos porque hicimos un trabajo de equipo fenomenal ante un rival que nos puso en problemas. Sacamos una victoria con espíritu de equipo'', añadió.







Con respecto a la buena ventaja que sacó el Real Madrid, a cinco fechas del final, Zidane mantuvo cautela. ''Estamos haciendo las cosas bien y no es fácil porque cada tres días jugamos un partido. Cada partido cuesta un mundo ganarlo. Queda mucho y hay que seguir con lo que estamos haciendo. Si seguimos así con esta solidez será bueno. Ahora hay que recuperarse bien'', explicó.

Directo al título

Con seis triunfos consecutivos desde el parón post Covid-19, parece que Real Madrid marcha derecho al título. ''No es fácil hacer lo que estamos haciendo. Sin sufrimiento no se pueden conseguir cosas. La clave son los jugadores. Sin sufrir no puedes conseguir nada grande y mi deber es transmitir tranquilidad y paciencia en los momentos complicados'', cerró el francés.