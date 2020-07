Zidane pide respeto y dice que está "cansado" de las polémicas sobre arbitrajes al Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró "cansado" de tener que hablar de los arbitrajes que supuestamente favorecen a su equipo, después de la victoria blanca por 1-0 ante el Athletic de Bilbao, gracias a un penal anotado por Sergio Ramos.

"Sí, estoy cansado, porque parece que nosotros ganamos partidos únicamente por los árbitros. Hay que respetar lo que hacen cuando están en el campo. El árbitro ha ido a ver la jugada (al monitor de la televisión del VAR) y ha pitado penalti porque hay penalti", declaró el técnico francés en conferencia de prensa por vídeo al ser preguntado sobre la jugada polémica que acabó dando los tres puntos a su equipo en su visita a San Mamés este domingo.

Gracias a esta victoria, el Real Madrid lidera la clasificación de LaLiga con 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que cerrará la jornada dominical visitando al Villarreal.

"Me llena de orgullo y felicidad por los jugadores, porque son siete victorias en siete partidos", desde la reanudación del campeonato español tras el parón por la pandemia del nuevo coronavirus, añadió.

Zidane destacó la solidez defensiva de su equipo, que otra vez acabó sin encajar goles: "Es nuestra fortaleza, nuestro equilibrio. Defendemos todos cuando perdemos el balón, lo hacemos muy bien últimamente. Nos ha faltado un poco de brillantez ofensivamente, pero lo vamos a mejorar. Nuestra fuerza defensiva ha sido lo más importante".



El técnico fue preguntado por la ausencia en la convocatoria del colombiano James Rodríguez y precisó que fue el jugador "el que ha querido quedarse fuera por un tema suyo", sin querer dar más detalles.

Media liga: "Hasta que no está ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas aunque me preguntéis todos los días, porque tengo mucha experiencia ya en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles. Lo que sí digo que ganar siete partidos de siete es impresionante".

Los penaltis de Sergio Ramos: "Sergio es un especialista. Se queda entrenando en los entrenamientos y es un plus para nosotros".

El partidazo de Militao: "ha hecho un gran partido. Es verdad que no ha jugado mucho esta temporada. Me alegro por él porque al final todos los jugadores están enchufados y cuando le toca jugar a uno pues sale al terreno de juego".