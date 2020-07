La viral respuesta de Piqué cuando le preguntan sobre su polémico gesto en el gol anulado a Messi

El defensor Gerard Piqué atendió a los micrófonos de Movistar+ luego del contundente triunfo del Barcelona sobre Villarreal y regateó cuando le consultaron sobre su polémico gesto cuando el VAR le anuló un gol a Messi.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Española

''Los tres puntos eran importantes para seguir en la lucha. Hemos pasado por períodos en los cuales no hemos jugado tan bien, pero hoy hemos hecho un gran partido, tenemos que intentar con esta misma línea hasta acabar la temporada'', comenzó diciendo el central.

Sobre los motivos de la mejoría que mostró el Barcelona, Piqué admite que tener a Messi, Suárez y Griezmann de titulares fue la clave para lograr el objetivo en el Estadio de La Céramica.







''Jugar de esta manera hace que estén los tres más dentro y que estén más cerca de la portería porque es lo que queremos, además nos sentimos más protegidos. Que (Setién) meta a Antoine es muy importante para que tenga más confianza'', explicó el zaguero azulgrana.

Asimismo se refirió acerca del complicado final de temporada que les espera. ''No nos gusta estar por detrás, obviamente. Vamos a luchar para intentar darle la vuelta a esta situación, representar este club significa luchar hasta el final''.

Su polémico gesto

Durante el segundo tiempo, el VAR anuló un tanto de Messi que habría significado el cuarto para el Barcelona y Piqué hizo un gesto con las manos que rapidamente se volvió viral.

Tras ser consultado por esa acción, el defensor catalán evitó contestar y aseguró que no lo recuerda. ''No me acuerdo, no sé. Cuando estás en el campo con la adrenalina hasta el tope, no sé de qué me estás hablando'', cerró, entre risas.