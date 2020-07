Técnico del Werder se excusa por haber dejado a Claudio Pizarro en el banquillo en su despedida

El técnico del Werder Bremen, Florian Kohfeldt, afirmó que presentó sus excusas al peruano Claudio Pizarro, de 41 años, tras dejar el lunes al veterano delantero en el banquillo en el partido final de su carrera.



Tras haber debutado con el equipo de Bremen en 1999, Pizarro jugó después en el Bayern Múnich, Chelsea y Colonia, antes de regresar al Werder en 2018.



Sus mayores triunfos llegaron en el Bayern, donde ganó la Bundesliga seis veces y estuvo en el equipo que logró el triplete en 2013, llevándose liga, copa y Champions.



Habiendo jugado 18 partidos de liga, todos saliendo desde el banquillo, esta temporada con el Werder Bremen, se retiró tras el empate 2-2 de lunes en el play off de descenso/ascenso en Heidenheim, que permite a su equipo mantenerse en Bundesliga la próxima temporada.



Tras el pitido final, Claudio Pizarro fue lanzado en volandas y Kohfeldt, cuatro años más joven que su delantero, le presentó sus excusas.

LE PIDIÓ DISCULPAS

"Estuve con él tras el partido y le pedí perdón por no haberle hecho jugar en su último partido", dijo Kohfeldt, de 37 años. "La situación, simplemente, no era la mejor", añadió.



Pizarro estaba contento simplemente con el hecho de haber evitado en su despedida un segundo descenso, después de haber perdido la categoría con el Colonia en 2018, cuando ese equipo terminó último en la Bundesliga.



"Me dijo que no le importaba no haber entrado, que lo principal es que seguíamos en primera", añadió Florian Kohfeldt con una sonrisa.



El peruano escribió "Gracias, chicos. Gracias, Werder Bremen - segunda división, nunca!", en Twitter, en las primeras horas del martes.

- Casi 200 goles -

Claudio Pizarro marcó 197 goles en 490 partidos de Bundesliga con Werder Bremen, Bayern y Colonia.



El delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, es el único extranjero en haber marcado más en Bundesliga.



Pizarro ha anotado al menos un gol en 21 temporadas consecutivas desde 1999 hasta 2020 y Kohfeldt rindió tributo al peruano.



"Hemos mirado un video (de los partidos del Werder Bremen) de las últimas tres décadas y siempre está la misma cara (de Pizarro) riendo", dijo Kohfeldt.



"Eso simplemente muestra la alegría que dio a los aficionados del Werder, lo importante que ha sido para el club", añadió.



"Solo puedo quitarme el sombrero ante Claudio Pizarro y lo que hizo por Werder Bremen, por la Bundesliga. Y estoy feliz de que fuéramos capaces de terminar así este capítulo en el campeonato alemán", afirmó.



Pizarro no ha dicho nada sobre su futuro, excepto que ha recibido una oferta para ser embajador del Bayern Múnich.



Aunque el peruano ha dejado claro que no quiere ser entrenador ya que quiere pasar más tiempo con su mujer y sus tres hijos, todos ellos nacidos en Alemania.



En un documental de la cadena ARD, Claudio Pizarro dijo también que quiere pasar más tiempo en su granja de caballos en Perú, que está influenciada por su paso por Alemania, con animales bautizados como "Merkel", "Oktoberfest" y "El Kaiser".