¿Se va del Milan? ¿Se retira? Zlatan Ibrahimovic deja planear la duda

¿Zlatan Ibrahimovic dejará el AC Milan al final de la temporada? Preguntado el martes, el sueco respondió de forma misteriosa y dejó planear la duda sobre su futuro.

Ver más: La historia de Musa Juwara, el delantero que llegó a Italia en un barco de inmigrantes



"Veremos. Tengo todavía un mes para divertirme. Hay cosas que pasan aquí sobre las que no tengo control", declaró "Ibra", de 38 años, preguntado por la cadena Dazn sobre la continuación de su aventura milanesa tras la victoria de los 'rossoneri' contra la Juventus (4-2).



Desde hace varios meses, los medios deportivos italianos hablan de la llegada esta temporada del alemán Ralf Rangnick como entrenador y director deportivo.



Si esta decisión es confirmada, implicaría una probable marcha de Paolo Maldini, director técnico, y del entrenador Stefano Pioli, dos hombres con los que Ibra tiene buena relación.





"Lo siento por los tifosi. Puede ser la última vez que me vean de verdad. Lean entre líneas", declaró el sueco.



Según los medios italianos, un final de carrera del delantero es improbable.



"Con 38 años, no tengo el físico de antes y no puedo hacer todo lo que hacía antes. Me desenvuelvo con inteligencia. No estoy aquí como una mascota, quiero aportar resultados al club y a los tifosi", explicó Ibrahimovic, cuya llegada en enero coincide con la espectacular mejora del Milan, ahora quinto de la Serie A.



"Es una pena, si hubiera llegado a principio de temporada, lucharíamos por el título", concluyó el sueco que contabiliza 6 goles en 13 duelos desde su regreso al AC Milan.