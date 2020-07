Definidos los duelos de cuartos y semifinales de la Europa League: Manchester United el favorito

El Manchester United, en buena posición para disputar el torneo final de ocho equipos de la Liga Europa, tendría un cruce asequible en cuartos, a principios de agosto en Alemania, antes de una potencial semifinal frente al Sevilla, según el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA.

Todavía no hay ningún equipo clasificado para los cuartos de la segunda competición europea, interrumpida en marzo por la propagación del coronavirus, pero ya todos conocen sus rivales potenciales en la 'Final 8' de Alemania.





Para el United, vencedor 5-0 contra el Linz en la ida de octavos, el cruce de cuartos sería ante el Copenhague o el Estambul Basaksehir, el 10 o el 11 de agosto.





El Sevilla, cinco veces campeón de la competición, deberá batir antes en octavos a la Roma, en una eliminatoria que no ha comenzado y que se jugará a partido único en Alemania. Luego se cruzaría con el Olympiakos o el Wolverhampton en cuartos.

El otro equipo español en liza, el Getafe, deberá jugar los octavos ante el Inter, en Alemania. En cuartos le esperaría el Glasgow Rangers o el Bayer Leverkusen.



Los partidos se disputarán a puerta cerrada en cuatro estadios alemanes (Duisburgo, Düsseldorf, Gelsenkirchen y Colonia, que recibirá la final el 21 de agosto), organizado en paralelo con la 'Final 8' de la Champions (Lisboa, 12-23 agosto).



Programa del torneo final de la Europa League, programado en cuatro estadios a puerta cerrada en Alemania, del 10 al 21 de agosto, tras el sorteo realizado este viernes en Nyon (Suiza).

Octavos de final que quedan por jugar (5-6 de agosto)



Partidos de vuelta (en casa del primero):



- Wolverhampton - Olympiakos (Ida: 1-1)



- Shakhtar Donetsk - Wolfsburgo (Ida: 2-1)



- Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (Ida: 3-1)



- Manchester United - Linz ASK (Ida: 5-0)



- Basilea - Eintracht Fráncfort (Ida: 3-0)



- Copenhague - Istanbul Basaksehir (Ida: 0-1)



Eliminatorias a partido único (cuyos partidos de ida no fueron disputados, programadas en Alemania):



- Getafe - Inter Milan



- AS Roma - Sevilla FC



Torneo final (en Düsseldorf, Duisburgo, Colonia y Gelsenkirchen)

Cuartos de final (10-11 de agosto):



1. Wolfsburg o Shakhtar Donetsk - Eintracht Fráncfort o Basilea



2. Linz ASK o Manchester United - Istanbul Basaksehir o Copenhague



3. Inter Milan o Getafe - Glasgow Rangers o Bayer Leverkusen



4. Olympiakos o Wolverhampton - Sevilla FC o AS Roma



Semifinales (16-17 de agosto):



1. Vencedor del cuarto de final 4 - Vencedor del cuarto de final 2



2. Vencedor del cuarto de final 3 - Vencedor del cuarto de final 1



Vencedor semifinal 1 - Vencedor semifinal 2



Final (21 de agosto, Colonia)