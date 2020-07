El día que a Gerrard le tuvieron que coser sus genitales: ''No quería decirle adiós a un viejo amigo''

El exmediocampista Steven Gerrard lo dio todo por la camiseta del Liverpool, a tal punto que estuvo muy cerca de dejar hasta sus partes privadas durante un partido de la FA Cup en 2014.

Todo ocurrió cuando los 'Reds' enfrentaron al Bournemouth en dicho torneo y el excapitán se desgarró sus genitales cuando se barrió al suelo para cortar un pase.

Andrew Massey, médico del Liverpool por aquel entonces, desveló en una entrevista para The Sun cómo fue aquel terrible episodio. ''Gerrard se me acercó al final del partido y me dijo: 'Doc, vas a tener que echar un vistazo a esto'. Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes y pensé que era muy doloroso''.

''Estaba tratando de recordar mis estudios de medicina, pero en ningún sitio explicaba como coser un pene. Pensé: 'No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard'. Pero así fue'', explicó el experto en medicina.

Experiencia inolvidable

Cabe mencionar que el exjugador confirma todo lo sucedido y confiesa que ni para él ni para el médico fue una situación agradable.

''Primero recibí un pinchazo y luego, con cuidado de no mirar lo que estaba haciendo, me di cuenta de que tampoco se sentía cómodo al respecto. El doctor Massey tuvo que desear haberse quedado en casa tratando los cortes y contusiones de los niños de la cantera. Yo no hablé mucho. Lo quería totalmente concentrado. Hizo un buen trabajo. No sentí dolor cuando me puso los puntos, cuatro como había predicho, y volví al vestuario'', recuerda Steven.

''Me bajé los pantalones cortos a unos centímetros de mi cintura. Los calzoncillos estaban ensangrentados, y mi mente iba a toda velocidad, me preocupaba que pasara algo serio. No quería decirle adiós a un viejo amigo. Discretamente me lo bajé todo para verlo detenidamente, corrí a la línea de banda hacia Brendan y llamé a Chris Morgan y Andy Massey. Le dije a Brendan: 'Mira, tengo un problema aquí', mientras señalaba mis partes privadas. 'Hay una gran herida, está sangrando', le dije'', cuenta Gerrard.

''Puedes imaginar cuántos chistes sobre pulgadas y puntadas, sobre el tamaño del pene, sobre mis futuras actuaciones en casa. Podría haber sonreído, pero podría haber estrangulado a todos'', cerró el actual técnico de 40 años.