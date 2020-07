El dardo de Klopp al Manchester City tras la decisión del TAS de anular la sanción

El Manchester City, suspendido dos años por la UEFA por no respetar las reglas del Fair-Play Financiero (FPF), fue autorizado este lunes por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a jugar competiciones continentales, por lo que sus propietarios pueden continuar soñando con ganar la Champions League.

"Manchester City no disfrazó sus contratos de patrocinamiento pero fracasó en cooperar con la UEFA", explicó el TAS en su decisión.

Ante esto, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se ha pronunciado y no se ha mordido la lengua por lo ocurrido.

“No fue un buen día para el fútbol, para ser honesto”, dijo Klopp. quien ya conquistó la Premier League de Inglaterra esta temporada tras 30 años de sequía.

Klopp habló sobre el Fair Play Financiero y criticó duramente a las autoridades.

“El Fair Play Financiero es una buena idea. Está aquí para proteger a los clubes y la competencia, para que nadie gaste demasiado y esté asegurado que el dinero que quiere gastar se base en las fuentes correctas “, manifestó Klopp en conferencia de prensa.

“No depende de mí juzgar esto y no lo hago, pero creo que debería seguirse el Fair Play Financiero, que debe permanecer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran”, dijo el entrenador del Liverpool.

MOU SE PRONUNCIA DE IGUAL MANERA

José Mourinho, entrenador del Tottenham de Inglaterra, es otro de los que se pronunció contra la decisión del TAS de perdonar al Manchester City. Deja claro que es una "desgracia" lo que ha ocurrido.



José Mourinho es otro de los que está en contra del perdón del TAS al Manchester City.

"Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", apuntó Mourinho.

"Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra", añadió.