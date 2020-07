Estadísticas: Barcelona y Real Madrid, a dos jornadas dramáticas para definir al campeón de LaLiga

Real Madrid y Barcelona se juegan este jueves el primero de los dos últimos partidos que definirá al campeón de la Primera División de España.

El conjunto madrileño recibirá como local al Villareal siendo líder de la tabla de posiciones con 83 unidades separados por cuatro puntos con Barcelona.

Por el otro extremo del país, los blaugranas dependerán de sí mismo a la espera de un tropiezo de Madrid para acortar distancia cuando se midan ante Osasuna, un rival accesible que no debería complicar al equipo de Setién.

Ver: Cristiano Ronaldo obsequia regalo especial a médicos cubanos

Una derrota del Real Madrid y victoria del Barcelona, dejár las cosas para la última fecha, pero en caso de ser lo contrario, los merengues mañana estaría levantado el título.

PICHICHI DE ESPAÑA

En cuanto a la tabla de goleadores el delantero de Barcelona, Lionel Messi lidera con 22 goles, seguido de Karim Benzema (19) y Gerard Moreno (16).

DUELOS CLAVES DE ESTE JUEVES 16 DE JULIO EN ESPAÑA

Barcelona vs Osasuna, 1:00 pm

Real Sociedad vs Sevilla, 1:00 pm

Valencia vs Espanyol, 1:00 pm

Real Madrid vs Villareal, 1:00 pm

Getafe vs Atlético de Madrid, 1:00 pm

TABLA DE POSICIONES EN ESPAÑA