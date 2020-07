Tensión en Can Barça: Quique Setién no sabe si estará con el Barcelona ante el Napoli por la Champions

Quique Setién, director técnico del Barcelona, salió a dar la cara en la conferencia post perder ante el Osasuna 1-2 en el Camp Nou. El estratega de los culé es claro y asegura que no sabe si estará con el Barcelona ante el Napoli.

Asegura estar de acuerdo con las declaraciones de Lionel Messi, donde el jugador exige más compromiso y levantar el bajo nivel mostrado en las últimas jornada en el campeonato español.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE QUIQUE SETIÉN

Derrota ante Osasuna: "La sensación es triste y de frustración. La derrota es absolutamente injusta. Quizás no LaLiga porque nos hemos dejado puntos que nos han impedido seguir el ritmo de nuestro rival, muy alto. No esperaba que ninguno de los dos equipos lo ganara todo y el Madrid va camino de ello. La derrota hoy es demasiado. El partido de hoy ha sido un calco de lo que nos hemos encontrado en otros muchos. Nos ha costado encontrar el camino del gol. Conseguimos meter a los rivales en su área, pero nos cuesta controlar fases, sobre todo en las contras. Sobre todo nos ha faltado acertar".





¿Estará ante el Napoli?: "Espero que sí, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas. Con la autocrítica".



Sobre Messi: "Si seguimos así... hoy hemos tirado 10 córners. Si metemos uno, igual no perdemos. Si nos adelantamos, igual no perdemos. Hay que hacer autocrítica. Si somos autoexigentes, hay cosas que mejorar, pero también hemos hecho cosas bien. No lo echaría todo por tierra. La frustración del momento supone haber perdido una Liga, lo que nos da mucho coraje, pero ahora tenemos unos días de descanso y seguro que el equipo vendrá limpio. Es lo que tenemos que tratar desde nuestra posición, para afrontar ese torneo con la máxima ilusión".



Riqui, Araujo y Ansu en el playoff del filial: "Me hubiera gustado que fuera en otras circunstancias, pero no va a ser posible. Tenemos a varios sancionados para la Champions y para el domingo. Sin ellos, sólo tendríamos para hacer un once, sin apenas cambios".





Autocrítica tras la debacle: "Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones ya las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme".



Algo que se recrimine: "En lo que nos afecta, es obvio que hay cosas que no hemos podido conseguir. Sabemos que en algunas cuestiones importantes que teníamos que mejorar, no acabamos de conseguirlo".



¿Le da méritos al Real Madrid?: "Ellos han ganado 10 de 10 y nosotros nos hemos dejado puntos. Muchos de esos partidos en los que nos dejamos puntos, los merecimos. Por ejemplo, contra el Atlético fue un empate justo. No hemos tenido la fortuna que tienes cuando ganas algo, que lo metes todo, como le ha pasado a nuestro rival. No hay que poner disculpas, simplemente son los hechos".





La intensidad de su Barça: "No quiero entrar a valorar. No sé cómo se mide la intensidad. Estoy muy contento. Hemos querido cambiar muchas cosas y lo hemos conseguido, pero no nos ha dado para ganar algunos partidos. Creo que lo hemos intentado, trabajado a conciencia, pero no ha podido ser. No hay más.Esto es deporte y a veces las cosas no salen como quieres".